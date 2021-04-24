В центре Запорожья ребенок провалился под плиты в яму возле детской площадки (видео)

В Запорожье маленький ребенок провалился в яму под плитой около детской площадки в парке. Мама малыша бросилась за ним вслед, чтобы спасти.

Об этом передает " zp_news " в Instagram.

Свидетели инцидента, который произошел вчера днем, 23 апреля, в парке на улице Патриотическая в Вознесеновском районе, позвали на помощь, вызвали полицию и "скорую".

К счастью, никто в этой опасной ситуации не пострадал. Так, женщину с ребенком полутора лет вытащили из подземной ловушки мужчины.

Прибывшие на место медики "скорой" подтвердили, что все остались целы и невредимы.

Также в сети появилось видео и фото с места ЧП, снятое очевидцами.

Видео: в Запорожье в парке 1,5-летний ребенок упал в яму под плитой возле детской площадки

"Службы Запорожья, в особенности Вознесеновского района! Вы считаете, что посреди парка прикрыли яму и на этом все? А ничего, что там мусор, бутылки и скорее всего шприцы!" - отмечается в публикации.

В Запорожье ребенок провалился в яму около детской площадки (фото: instagram.com/zp_news)

Пользователи интернета возмущаются подобной ситуацией с опасными ямами в городе, и активно обсуждают в комментариях инцидент, отмечая при этом, что такая "ловушка" в парке уже 35 лет.