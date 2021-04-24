В центре Запорожья ребенок провалился под плиты в яму возле детской площадки (видео)
В Запорожье маленький ребенок провалился в яму под плитой около детской площадки в парке. Мама малыша бросилась за ним вслед, чтобы спасти.
Об этом передает "zp_news" в Instagram.
Свидетели инцидента, который произошел вчера днем, 23 апреля, в парке на улице Патриотическая в Вознесеновском районе, позвали на помощь, вызвали полицию и "скорую".
К счастью, никто в этой опасной ситуации не пострадал. Так, женщину с ребенком полутора лет вытащили из подземной ловушки мужчины.
Прибывшие на место медики "скорой" подтвердили, что все остались целы и невредимы.
Также в сети появилось видео и фото с места ЧП, снятое очевидцами.
Видео: в Запорожье в парке 1,5-летний ребенок упал в яму под плитой возле детской площадки
"Службы Запорожья, в особенности Вознесеновского района! Вы считаете, что посреди парка прикрыли яму и на этом все? А ничего, что там мусор, бутылки и скорее всего шприцы!" - отмечается в публикации.
В Запорожье ребенок провалился в яму около детской площадки (фото: instagram.com/zp_news)
Пользователи интернета возмущаются подобной ситуацией с опасными ямами в городе, и активно обсуждают в комментариях инцидент, отмечая при этом, что такая "ловушка" в парке уже 35 лет.
- В Дубовке за смерть ребенка никто не ответил, и здесь тоже верхам будет по*иг. Еще и мать виновной сделают - что не следила.
- Центр города! Господа хозяйственники, когда будет порядок!?
- А вы знаете, что нам сказала полиция, когда приехали? Что участковый будет разбираться, кто должен эту яму закопать... повезло, что эта яма не такая уж и глубокая! Слава Богу все обошлось, остался лишь стресс у взрослых...
- Вы мне только скажите, как туда упал ребенок 1,5 года, куда смотрела мама?
- Там эта яма 35 лет. Кто только не падал. Я кота там себе вытащила красивого
- Интересно кто за это ответит? Или, как всегда, все спуститься на тормозах...
Ранее сообщалось, что в Одессе женщина с детской коляской провалилась в яму глубиной три метра.
Также мы писали о том, что в Киеве девочку засыпало песком во время игры, и ребенка только чудом удалось спасти.