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У Запоріжжі з вікна дитячого садка випала дитина: хто понесе відповідальність

Новость на русском → Запоріжжя, Вівторок 27 квітня 2021 10:50
У Запоріжжі з вікна дитячого садка випала дитина: хто понесе відповідальність У Запоріжжі з вікна дитсадка випала дитина (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі з другого поверху дитячого садка випала дитина. Чотирирічний хлопчик отримав численні травми і доставлений в лікарню.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Запорізької області.

Подія сталася вчора, 26 квітня, близько 18 години в садку по вул. Дудикіна 20а. У поліцію надійшло повідомлення від медиків лікарні, що в медустанову доставили хлопчика, який травмувався в дитячому садку.

У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Дитина перебувала в комі.

Подробиці події

В управлінні Нацполіції Запорізької області повідомили, що хлопчик, перебуваючи у своїй групі один, відкрив вікно і, перегнувшись на підвіконня, випав на козирок вхідних дверей, а потім на землю.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження на співробітників дитячого садка за ч.2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей) Кримінального кодексу України. У разі доведення провини, обвинуваченим загрожує обмеження волі строком від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Зазначимо, що на ранок 27 квітня стан дитини стабілізувався. Про це повідомила волонтер із Запоріжжя Злата Некрасова.

"Вранці я відвідала дошкільний заклад. На вікнах спальної кімнати немає обмежень до доступу, ручки не знімні, обмежувачі не стоять, у дітей вільний доступ до вікон. На що прошу звернути увагу всі дитячі установи. В цей момент життю дитині нічого не загрожує, ліками забезпечена в повному обсязі", - написала Некрасова.

Як ми раніше писали, в центрі Запоріжжя дитина провалилася під плити в яму біля дитячого майданчика.

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