В Запорожье наказали водителя из-за избиения пассажира

Он также заявил, что из-за этого инцидента будет расторгнут договор с компанией-перевозчиком "Правекс-стар", на которую работал водитель. Кроме того, предприятие оштрафовано "в максимально возможном размере".

"Никто не имеет права поднимать руку на человека, особенно беззащитного!" – написал Буряк.

История инцидента

Неприятный случай с пенсионером произошел в маршрутном такси №85. Маршрутчик обматерил пенсионера, а потом умышленно ударил его дверью за то, что тот пытался попасть в салон с тачкой. При этом удар дверью пришелся пенсионеру в голову. Это все отчетливо видно на видео.

В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пенсионера (видео: YouTube)

После удара в голову пенсионер упал. Такие действия водителя возмутили пассажиров маршрутки. Люди начали помогать пассажиру, а другие вызвали полицию. У детей от увиденного началась истерика.