В Запорожье наказали водителя из-за избиения пассажира

В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пенсионера, который хотел зайти в салон с тачкой. Водитель также обругал пенсионера и изо всех сил хлопнул его дверью. Его сразу же уволили, и он понесет ответственность за свои действия.
Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк на своей странице в Facebook.
Он также заявил, что из-за этого инцидента будет расторгнут договор с компанией-перевозчиком "Правекс-стар", на которую работал водитель. Кроме того, предприятие оштрафовано "в максимально возможном размере".
"Никто не имеет права поднимать руку на человека, особенно беззащитного!" – написал Буряк.
Неприятный случай с пенсионером произошел в маршрутном такси №85. Маршрутчик обматерил пенсионера, а потом умышленно ударил его дверью за то, что тот пытался попасть в салон с тачкой. При этом удар дверью пришелся пенсионеру в голову. Это все отчетливо видно на видео.
В Запорожье водитель маршрутки ударил дверью пенсионера (видео: YouTube)
После удара в голову пенсионер упал. Такие действия водителя возмутили пассажиров маршрутки. Люди начали помогать пассажиру, а другие вызвали полицию. У детей от увиденного началась истерика.
Напомним, в Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой. Пассажиры автобуса вступились за женщину.