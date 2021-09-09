В Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой: "это автобус для перевозки людей"

В Днепре водитель автобуса отказался везти в салоне пожилую женщину с ручной тележкой, которая складывается. Пассажиры автобуса вступились за женщину.

На видео видно, как водитель маршрутного такси №136 пытается выгнать из транспорта пожилую женщину с тележкой в руках. Он объяснил это тем, что "автобус для перевозки людей, а не тачек".

"Убирайте тачку. Это автобус. Я говорю, что не надо здесь с ним. Это автобус для перевозки людей", — сказал водитель.

Выгнать женщину из салона не давали местные жители, которые вступились за женщину. В частности, они пригрозили ему вызовом на место полиции.

В комментариях пользователи поражены поступком водителя, и считают, что такое поведение не допустимо.