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В Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой: "это автобус для перевозки людей"

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Днепр, Четверг 09 сентября 2021 15:31
В Днепре водитель отказался везти пенсионерку с ручной тележкой: "это автобус для перевозки людей" Водитель отказался везти пенсионерку в Днепре (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре водитель автобуса отказался везти в салоне пожилую женщину с ручной тележкой, которая складывается. Пассажиры автобуса вступились за женщину.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Днепр Оперативный".

На видео видно, как водитель маршрутного такси №136 пытается выгнать из транспорта пожилую женщину с тележкой в руках. Он объяснил это тем, что "автобус для перевозки людей, а не тачек".

"Убирайте тачку. Это автобус. Я говорю, что не надо здесь с ним. Это автобус для перевозки людей", — сказал водитель.

Выгнать женщину из салона не давали местные жители, которые вступились за женщину. В частности, они пригрозили ему вызовом на место полиции.

В комментариях пользователи поражены поступком водителя, и считают, что такое поведение не допустимо.

  • Хорошо, что люди адекватные и заступились за бабушку;
  • Впервые слышу, что с тачками нельзя;
  • Она пенсионерка. Едет бесплатно и с тачкой еще, а это еще одно место занимает;
  • Какой ужас! Что в мире делается, уже и даже из маршруток выгоняют.

Ранее мы сообщали, что в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колесо и влетело в остановку.

Мы также писали о том, что в Киеве поймали на видео маршрутчика с одним глазом, который распивал за рулем пиво. Пассажирка, которая засняла действия мужчины, была в неприятном шоке.

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