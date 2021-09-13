У Запоріжжі покарали водія через побиття пасажира

Він також заявив, що через цей інцидент буде розірвано договір з компанією-перевізником "Правекс-стар", на яку працював водій. Крім того, підприємство оштрафовано "в максимально можливому розмірі".

"Ніхто не має права піднімати руку на людину, особливо беззахисну!" - написав Буряк.

Історія інциденту

Неприємний випадок з пенсіонером стався в маршрутному таксі №85. Маршрутник обматюкав пенсіонера, а потім навмисне вдарив його дверима за те, що той намагався потрапити в салон з тачкою. При цьому удар дверима припав пенсіонеру в голову. Це все чітко видно на відео.

У Запоріжжі водій маршрутки вдарив дверима пенсіонера (відео: YouTube)

Після удару в голову пенсіонер впав. Такі дії водія обурили пасажирів маршрутки. Люди почали допомагати пасажиру, а інші викликали поліцію. У дітей від побаченого почалася істерика.