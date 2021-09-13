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У Запоріжжі покарали водія через побиття пасажира

Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі водій маршрутки вдарив дверима пенсіонера, який хотів зайти в салон з тачкою. Водій також вилаяв пенсіонера і щосили грюкнув його дверима. Його відразу ж звільнили, і він понесе відповідальність за свої дії.

Про це повідомив мер Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці в Facebook Facebook.

Він також заявив, що через цей інцидент буде розірвано договір з компанією-перевізником "Правекс-стар", на яку працював водій. Крім того, підприємство оштрафовано "в максимально можливому розмірі".

"Ніхто не має права піднімати руку на людину, особливо беззахисну!" - написав Буряк.

Історія інциденту

Неприємний випадок з пенсіонером стався в маршрутному таксі №85. Маршрутник обматюкав пенсіонера, а потім навмисне вдарив його дверима за те, що той намагався потрапити в салон з тачкою. При цьому удар дверима припав пенсіонеру в голову. Це все чітко видно на відео.

У Запоріжжі водій маршрутки вдарив дверима пенсіонера (відео: YouTube)

Після удару в голову пенсіонер впав. Такі дії водія обурили пасажирів маршрутки. Люди почали допомагати пасажиру, а інші викликали поліцію. У дітей від побаченого почалася істерика.

Нагадаємо, у Дніпрі водій відмовився везти пенсіонерку з ручним візком. Пасажири автобуса заступилися за жінку.

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