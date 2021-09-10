Обматерил и ударил дверью по голове: в Запорожье маршрутчик набросился на пенсионера (видео)

В Запорожье маршрутчик ударил дверью пожилого мужчину, который пытался попасть в салон маршрутки с тачкой. В частности, водитель обругал пенсионера и изо всех сил хлопнул его дверью.

Так, инцидент произошел в маршрутном такси №85. На видео видно, как маршрутчик обматерил пенсионера, а затем умышленно ударил его дверью за то, что тот пытался попасть в салон с тачкой. На кадрах видно, что удар поступил пенсионеру в голову.

"Кон**ный.. иди отсюда на х*р, задолбал", - сказал водитель дедушке.

В результате удара дедушка упал. Соответствующие действия водителя возмутили пассажиров. Одна из женщин стала впереди маршрутки, чтобы запретить водителю дальнейшее движение, другие бросились оказывать помощь дедушке, а кто-то вызвал на место полицию. Кроме того, от увиденного у детей произошла истерика.

Известно, что пострадавшему дедушке 82 года.

На место происшествия прибыли правоохранители.

В комментариях пользователи поражены от поступка водителя и пишут, что его должны наказать.

Как таких людей принимают на работу;

Это не повод бить старшего человека дверью;

У водителя сдали нервы, а дедушку жалко;

Я живу на Набережной и часто попадаю на этого водил. Он неадекватный, гоняет. По-разному можно сказать о том, что он не пустит дедушку в маршрутку. Но каждый раз кричит матом, срывается на пенсионеров. Вот итог.

Водитель ударил пенсионера в Запорожье (фото: t.me/Запорожье ХЗП)