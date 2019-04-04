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Кто и сколько заплатит за дебаты Зеленского и Порошенко: появился ответ

STYLERЖизнь    04.04.2019 - 20:03
Кто и сколько заплатит за дебаты Зеленского и Порошенко: появился ответ
Фото: Дебаты Порошенко и Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Как по закону Украины финансируются дебаты кандидатов в президенты Украины – поясняет юрист

Дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться уже скоро, до второго тура выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля.

Кто обычно финансирует теледебаты и какие правила существуют в отношении его организации? Такие вопросы интересуют многих украинцев.

Организатором дебатов выступает Национальная телекомпания Украины. Об этом в комментарии для Styler напоминает Михаил Ильяшев, управляющий партнер юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".

"Организатором дебатов выступает Национальная телекомпания Украины. Место проведения теледебатов законодательством не установлено, то есть организатор имеет право сам определить место их проведения. Если есть два кандидата, которые высказали свое пожелание, чтобы такие теледебаты состоялись на НСК “Олимпийском”, то законодательством это не запрещено", - говорит он.

Дебаты финансируются из госбюджета и из фондов кандидатов

Обязательные теледебаты, которые пройдут в последнюю пятницу перед днем голосования, финансируются из госбюджета Украины.

"Однако поскольку это является одной из частей избирательной кампании и кандидатов в соответствующие избирательные фонды, то они могут также финансировать проведение дебатов за счет этих фондов", подчеркивает Михаил Ильяшев.

Кто и сколько заплатит за дебаты Зеленского и Порошенко: появился ответФото: Перед дебатами Порошенко и Зеленского стадион окружила Нацгвардия (коллаж РБК-Украина)

"Если кандидаты хотят проводить какие-то другие дискуссии, в другие дни и в других местах, то они могут это делать", - добавляет он.

По словам эксперта, они могут приглашать на такие мероприятия журналистов, но это все будет происходить не за счет государственного бюджета Украины, а за счет предвыборных фондов соответствующих кандидатов.

"В этом случае уже сами кандидаты могут выдвигать условия, и согласовывать повестку дня, и определять, как именно их проводить", - комментирует юрист.

Аренда НСК "Олимпийський" - от 800 000 грн за мероприятие

Телевизионные дебаты должны продолжаться не меньше одного часа. Если они продлятся три часа, то сами кандидаты смогут профинансировать дополнительное время, говорят эксперты.

По словам собеседников из сферы шоу-бизнеса, которые хорошо знакомы с организацией мероприятий на таких площадках как НСК Олимпийский, только лишь аренда НСК может стоить от 800 000 тысяч гривен до миллиона.

Также все зависит от того, какая техника используется во время мероприятия. За нее нужно будет заплатить дополнительно.

Напомним, ранее Зеленскому и Порошенко предложили американский формат дебатов. По словам политтехнолога, это будет гораздо объективнее, чем встреча в формате шоу да еще и на стадионе.

Также стало известно, что в сети даже начали продавать билеты на дебаты Порошенко и Зеленского. Пользователей соцсетей призывают быть бдительными и следить за достоверностью информации, которая публикуется, чтобы не попасть на мошенников

Также стало известно, что НСК Олимпийский, где должны проводить дебаты, начала окружать Нацгвардия.

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