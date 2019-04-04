Хто і скільки заплатить за дебати Зеленського і Порошенка: з'явилася відповідь

Фото: Дебати Порошенко і Зеленського (колаж РБК-Україна)

Як за законом України фінансуються дебати кандидатів у президенти України – пояснює юрист

Дебати Порошенка і Зеленського мають відбутися вже скоро, до другого туру виборів президента України, який пройде 21 квітня.

Хто зазвичай фінансує теледебати і які правила існують щодо його організації? Такі питання цікавлять багатьох українців.

Організатором дебатів виступає Національна телекомпанія України. Про це у коментарі для Styler нагадує Михайло Ілляшев, керуючий партнер юрфірми "Ілляшев та Партнери".

"Організатором дебатів виступає Національна телекомпанія України. Місце проведення теледебатів законодавством не встановлено, тобто організатор має право сам визначити місце їхнього проведення. Якщо є два кандидати, які висловили своє побажання, щоб такі теледебати відбулися на НСК “Олімпійському”, то законодавством це не заборонено", - каже він.

Дебати фінансуються з держбюджету і з фондів кандидатів

Обов'язкові теледебати, які відбуватимуться в останню п'ятницю перед днем голосування, фінансуються з держбюджету України.

"Проте оскільки це є однією з частин виборчої кампанії і в кандидатів є відповідні виборчі фонди, то вони можуть також фінансувати проведення дебатів за рахунок цих фондів", підкреслює Михайло Ілляшев.

Фото: Перед дебатами Порошенка і Зеленського стадіон оточила Нацгвардія (колаж РБК-Україна)

"Якщо кандидати хочуть проводити якісь інші дискусії, в інші дні і в інших місцях, то вони можуть це робити", - додає він.

За словами експерта, вони можуть запрошувати на такі заходи журналістів, але це все буде відбуватись не за рахунок державного бюджету України, а за рахунок передвиборчих фондів відповідних кандидатів.

"В цьому випадку вже самі кандидати можуть і висувати умови, і узгоджувати порядок денний, і визначати, як саме їх проводити" - коментує юрист.

Оренда НСК "Олімпійський" - від 800 000 грн за захід

Телевізійні дебати мають тривати не менше однієї години. Якщо вони триватимуть три години, то самі кандидати зможуть профінансувати додатковий час, кажуть експерти.

За словами співрозмовників зі сфери шоу-бізнесу, які добре знайомі з організацією заходів на таких майданчиках як НСК Олімпійський, тільки лише оренда НСК може коштувати від 800 000 тисяч гривень до мільйона.

Також все залежить від того, яка техніка використовується під час заходу. За неї потрібно буде заплатити додатково.

Нагадаємо, раніше Зеленському і Порошенко запропонували американський формат дебатів. За словами політтехнолога, це буде набагато об’єктивніше, ніж зустріч у форматі шоу та ще й на стадіоні.

Також стало відомо, що у мережі навіть почали продавати квитки на дебати Порошенка та Зеленського. Користувачів соцмереж закликають бути пильними і слідкувати за достовірністю інформації, яка публікується, щоб не потрапити на шахраїв

Також стало відомо, що НСК Олімпійський, де мають проводити дебати, почала оточувати Нацгвардія.