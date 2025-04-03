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Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після "пластики": як вона виглядає

Четвер 03 квітня 2025 18:40
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Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після "пластики": як вона виглядає Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Молода дружина Віктора Павліка, концертна директорка, блогерка і підприємиця Катерина Репяхова, яка тиждень тому зробила другу пластичну операцію, показала, як виглядає.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Вона вийшла в Stories і написала, що дуже щаслива. Репяховій уже зняли бинти і залишився тільки невеликий пластир на підборідді.
Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після &quot;пластики&quot;: як вона виглядає
Дружина Віктора Павліка показала, який вигляд має після "пластики" (скриншот)

"Я щаслива. Тиждень після операції. Кінцевий результат буде через 6 місяців", - зазначила дружина Павліка.
Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після &quot;пластики&quot;: як вона виглядає
Катерина Репяхова після другої пластичної операції (скриншот)

Також вона показала, що приїхала до лікаря на перев'язку. Він зі свого боку зазначив, що пластир потрібно носити ще три дні.
Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після &quot;пластики&quot;: як вона виглядає
Дружина Віктора Павліка після "пластики" (скриншот)

Крім того, як зазначила блогерка, завдяки операції їй вдалося позбутися і "другого" підборіддя.
Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після &quot;пластики&quot;: як вона виглядає
Ряпяхова показала результат пластичної операції (скриншот)

Нагадаємо, це вже друга пластична операція, яку робить дружина музиканта. У 2023 році Катерина Репяхова змінила форму носа за допомогою ринопластики. Тоді вона також зробила ліпофілінг підборіддя - його збільшили за допомогою жиру, взятого з живота. Однак тоді зміни були мінімальними, тому вона мріяла про другу операцію.
Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після &quot;пластики&quot;: як вона виглядає
Репяхова до першої пластики та після (фото: instagram.com/repyahovakate)

У 2025 році вона зважилася на ментопластику - операцію з виправлення форми та розмірів підборіддя. Також дружина Павліка мріє зробити "груди". Однак цю операцію вона планує вже після народження другої дитини.

До слова, Ряпяхова - четверта дружина Віктора Павліка, яка молодша за нього на 28 років. У пари є спільний син Михайло, якому в червні виповниться 4 роки. У нього затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає.
Дружина Віктора Павліка похизувалася новим обличчям після &quot;пластики&quot;: як вона виглядає
Катерина Репяхова із сином Михайлом (фото: instagram.com/repyahovakate

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