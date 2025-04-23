Віктор Павлік вперше за довгий час показав старшого сина, який під час війни живе у США

Український співак Віктор Павлік вперше за довгий час показав у мережі фото зі старшим сином Олександром.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram артиста.

У блозі Павліка часто можна побачити світлини з четвертою дружиною Катериною Репяховою і молодшим сином Михайлом. А вчора Павлік поділився знімком із 41-річним Олександром - первістком артиста.

"Синку, з днем народження!" - написав він.

Судячи з усього, співак поділився архівним фото, оскільки зараз Олександр живе не в Україні.



Віктор Павлік показав старшого сина Олександра (скриншот)

Що відомо про Олександра Павліка

Олександр - син Віктора Павліка від першого шлюбу з жінкою на ім'я Лідія. Він народився 1984 року, коли співаку було 19 років.

Старший син Павліка пішов по його стопах і став співаком, а також захоплювався мотокросом.

Навчався в музичній школі за класом саксофона, ударні, гітара. Здобув вищу освіту в Київському національному університеті культури та мистецтв на факультеті музичного мистецтва за спеціальністю естрадний вокал.

Брав участь у шоу "Х-Фактор".

Де зараз живе старший син Павліка

В інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production в 2024 році Віктор Павлік розповів, що Олександр виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення. Разом із дружиною та сином Давидом він живе у США. Як саме йому вдалося виїхати за кордон, співак не уточнив.

"Олександр виїхав у США, уже два роки він там живе. Із сім'єю разом. Вони отримали чи то "Зелену картку", чи як там воно називається, я не знаю. Або запрошення було з боку віруючих людей, по християнській лінії, щось таке. Я так толком не знаю, яким чином він туди поїхав, тому що він дорослий. Олександру на сьогоднішній день 40 років", - розповів Віктор Павлік.

За словами співака, у США в Олександра є своя музична школа Rock Garage, де він навчає дітей грати на музичних інструментах і співати українські пісні.



Олександр Павлік (фото: instagram.com/alex_pavlik15)