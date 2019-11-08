Я заплакала от восхищения! Новый клип MARUV "взорвал" сеть (видео)

Клип MARUV To be mine получил позитивную оценку зрителей
В Youtube появилась первая часть музыкального сериала от украинской певицы MARUV. Она представлена в виде клипа на песню To Be Mine из нового мини-альбома певицы под названием Hellcat Story. В ролике можно увидеть, как MARUV позирует возле ретро-автомобиля, а также проводит ритуал на берегу реки в компании девушек. Видео опубликовано на официальном канале MARUV в Youtube.
Украинская певица Maruv, которая недавно получила награду MTV Europe Music Awards, презентовала клип на новую песню To Be Mine (Будь моим). Клип снимался на Троещине, Киев. Преимущественно все сцены на природе - на пляже, снимались именно там. Новая работа Maruv более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество. Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября этого года.
MARUV - To be mine (видео: youtube.com/MARUV Official)
Под видеороликом спустя шесть часов после публикации появилось более 750 комментариев. Большинство из них – положительные или даже восторженные:
MARUV - To be mine (скриншоты: youtube.com/MARUV Official)
Стоит напомнить, что MARUV удивила оригнальным фото с мужем.