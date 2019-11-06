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MARUV напомнила всем, что она из Украины: хватит меня приписывать куда-либо

STYLERПерсоны    06.11.2019 - 12:39
MARUV напомнила всем, что она из Украины: хватит меня приписывать куда-либо
MARUV вспомнила об Украине после скандала с MTV Россия (коллаж РБК-Украина)

MARUV лично отреагировала на скандал, связанный с премией MTV

MARUV резко прокомментировала скандал, который разгорелся после того, как в одной из номинаций премии MTV она была представлена якобы "лучшей российской певицей" - об этом написали многие СМИ.

На самом же деле, как говорит сама Анна Корсун, она получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". На своей Facebook-странице эпатажная артистка попросила всех "научиться читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью", и добавила, что номинация, в которой она одержала победу, "никак не привязана к стране или к гражданству".

"В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ", - написала MARUV.

А "для особо одаренных" MARUV сказала, что на красной дорожке премии она обозначила, откуда она родом, а когда выходила получать награду, то получала ее под украинским флагом.

MARUV напомнила всем, что она из Украины: хватит меня приписывать куда-либо

MARUV победила в одной из номинаций MTV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off!" - отметила Корсун, добавив, что "следующая на очереди Грэмми".

MARUV напомнила всем, что она из Украины: хватит меня приписывать куда-либо

Скриншот поста (facebook.com/MaruvOfficial)

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