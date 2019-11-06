"Ночные причесывания": дерзкая MARUV удивила оригнальным фото с мужем

MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Певица показала, чем занялась с мужем ночью

MARUV снискала славу смелой, дерзкой и эпатажной звезды, которая не боится экспериментов на сцене и каждый раз поражает свой предельной откровенностью образов. Например, Во время десятого эфира Танцев со звездами 2019, посвященного Хэллоуину, она появилась в экстравагантном и одновременно очень пикантном образе "Медузы Горгоны". В повседневной жизнии Анна выглядит куда более просто и демократично, чем на сцене. Она обожает выкроить время на общение с природой и отдых в компании любимого мужа Александра, который также является и ее менеджером. Так, в сториз Instagram артистка опубликовала весьма оригинальное фото с любимым мужчиной.

Анна со стильным каре и платиновыми волосами позирует вместе с Александром, который примерил черный парик в виде каре с челкой.

"Ночные причесывания", - коротко подписала фото MARUV. Кстати, как-то Анна рассказывала, что из-за нехватки времени ей приходится по ночам даже красить локоны.

MARUV со своим мужем (instagram.com/maruvofficial)

"Автором" причесок стал стилист Михаил Федоренко. Кстати, именно он превратил певицу в платиновую блондинку со стильной короткой стрижкой .

Анна и Александр вместе более 7-ми лет. Артистка признается, что в любимом ей нравится надежность и готовность всегда поддержать, подставить плечо. Пара вместе посещает психолога и это помогает им избежать конфликтов, лучше понимать друг друга и поддерживать гармонию в отношениях.

MARUV с мужем Александром (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Напомним, что Анна Корсун покорила поклонников фотопрогулкой с мужем по осенней Вене.