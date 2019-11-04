Самые громкие скандалы с MARUV: от Евровидения до "лучшей российской певицы"

MARUV и скандалы (Коллаж РБК-Украина)

Styler собрал самые громкие скандалы, которые связаны с именем украинской певицы MARUV

Украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, за не такое долгое время своей сольной карьеры в шоу-бизнесе, стала героиней светских хроник, а также стала самой обсуждаемой исполнительницей в сети. Вначале люди обсуждали ее смелый садо-мазо образ и откровенно-нарочитую сексуальность, ну а потом разговоры сместились уже в другую плоскость, не касающуюся творчества. Styler собрал подборку самых громких скандалов с артисткой, которая появилась на небосклоне украинского шоу-бизнеса в 2018 году.

MARUV и Евровидение

Когда MARUV появилась на первом полуфинале отбора Евровидения 2019 о ней заговорили все. Ее выступление с композицией Siren Song вызвало большой резонанс. Тогда клип на YouTube посмотрело больше миллиона пользователей. Но, тут всплыла немаловажная деталь о том, что певица дает концерты в России. Это вскрылось после ее участия в отборе. Бесспорно, артистка тогда поразила судей своим экстравагантным образом, она была в чулках, жакете и на высоченных шпильках. В тот же вечер Анна Корсун дала комментарий журналистам о своих гастролях в России.

"Каждый выбирает по-своему, как нести мир. Кто-то выбирает оружие, а кто-то музыку. Это мой способ нести мир", - сказала MARUV.

По итогам финального отбора певица победила. Притула и другие судьи задавали вопрос конкурсантке, чей же все-таки Крым. На прямой вопрос, считает ли она Крым украинским, Maruv ответила: "Конечно, это Украина". Вскоре поклонников ждал шок. Певица не поедет на Евровидение представлять Украину. НСТУ и певица MARUV не подписали соглашение по участию в Евровидении 2019 после ее победы в Национальном отборе на песенном конкурсе.

Стороны так и не пришли к согласию по ряду причин, а сама звезда сказала, что "не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции политиков".

Концерта не будет!

12 августа 2019 года певица, которая активно гастролирует в России, должна была выступить под Одессой на фестивале MUSIC UP FEST. Но выступление не состоялось. У организаторов и артистки разные версии произошедшего. Представители Maruv утверждают, что организаторы концерта якобы не выполнили бытовой и технический райдеры.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

А вот у самих организаторов — абсолютно иная версия причины отмены концерта. Они уверяют, что поселили певицу с командой в гостинице в Затоке, но ей якобы не понравился номер. Звезде предложили переехать в любой понравившиеся аппартаменты, но она была непреклонна и потребовала компенсацию в 2000 долларов.

"Она просто "кинула" людей, которые очень ее ждали, и, естественно, меня", — рассказал организатор концерта Александр Предтеча.

MARUV шокирует не только экстравагантным образом

MARUV стала лучшей "росийской певицей"

Ну и вишенкой на торте может послужить самая последняя новость, связанная с украинской певицей.

3 ноября звезда получила премию MTV Europe Music Awards. После получения Maruv награды некоторые СМИ написали, что она стала лучшей "российской" певицей, хотя конечно же артистка родом из Украины. Церемония награждения проходила в испанской Севилье. Интересно, что продюсер певицы Кирилл Фельдман призвал не путать номинации и не подменять понятия. Он сообщил, что выдвижение артиста от телеканала "MTV Россия" не означает связь с российским телеканалом.

"Эта номинация никакого отношения к премии российской не имеет и "не имеет отношения к лучшей артистке из России", - сказал Фельдман.

MARUV в Севилье (фото: facebook.com/MaruvOfficial)