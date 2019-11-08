Я заплакала від захоплення! Новий кліп MARUV "підірвав" мережу (відео)

Кліп MARUV To be mine отримав позитивну оцінку глядачів
В Youtube з'явилася перша частина музичного серіалу від української співачки MARUV. Вона представлена у вигляді кліпу на пісню To Be Mine з нового міні-альбому співачки під назвою Hellcat Story. В ролику можна побачити, як MARUV позує біля ретро-автомобіля, а також проводить ритуал на березі річки в компанії дівчат. Відео опубліковане на офіційному каналі MARUV в Youtube.
Українська співачка Maruv, яка нещодавно отримала нагороду MTV Europe Music Awards, презентувала кліп на нову пісню To Be Mine (Будь моїм). Кліп знімався на Троєщині, Київ. Переважно всі сцени на природі - на пляжі, знімалися саме там. Нова робота Maruv більш спокійна і меланхолійна, ніж її звична творчість. Композиція увійде в новий альбом виконавиці Hellcat Story, реліз якого запланований на 29 листопада цього року.
MARUV - To be mine (відео: youtube.com/MARUV Official)
Під відеороликом через шість годин після публікації з'явилося понад 750 коментарів. Більшість з них – позитивні або навіть захоплені:
MARUV - To be mine (скріншоти: youtube.com/MARUV Official)
Варто нагадати, що MARUV здивувала оригнальным фото з чоловіком.