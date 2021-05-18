В Киеве умер подросток, прыгнувший с моста после смерти родителей от COVID-19
Вчера, 17 мая, в Киеве 15-летний подросток Денис Родиков хотел покончить жизнь самоубийством и прыгнул с моста на бетонный тротуар. Он выжил и его доставили в больницу. Сегодня стало известно, что парень не смог отойти от тяжелых травм. Денис умер в 6 часов утра.
Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.
Несовершеннолетний проживал в селе Липовый Скиток Киевской области. Перед тем как покинуть дом он оставил видео сообщение в соцсетях о том, что собирается покончить жизнь самоубийством.
В полиции сразу начали его поиски. При этом парня искали оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские, и даже подключили аэроразведку и киберполицию.
Правоохранители установили, что парень, чтобы его не нашли в поселке Калиновка выбросил верхнюю одежду.
15-летний подросток записал видео сообщение и ушел из дома (видео: facebook.com/pol.kyivregion)
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские призвали родителей и родственников не быть равнодушными к проблемам детей. Интересоваться их досугом и поддерживать в трудную минуту.
Напомним, что Денис Родиков был одним из 13 детей многодетных родителей Владимира и Дианы Родиковых, которые умерли в марте этого года от коронавируса.
После смерти родителей старшая дочь Александра, которой 21 год, заявила, что возьмет опеку над детьми.
Мы также писали о том, что под Киевом 14-летний мальчик совершил суицид. Накануне он угрожал одноклассникам взрывом.