Что будет с 13 детьми умерших от коронавируса родителей: "все зависит от Саши"

В Киевской области 13 детей остались сиротами после того, как их родители заболели коронавирусом и умерли от осложнений. Семья Родиковых переселилась из оккупированной Макеевки. У них было 5 родных детей и 8 усыновленных. Теперь все в руках их старшей дочери Александры.

21 марта от COVID-19 скончался глава семейства Владимир Родиков, а 29 марта умерла его супруга Диана. В семье осталось двое старших детей - это сын и дочь.

Семья Родиковых (фото: "Цензор.Нет")

По словам волонтера и общественной активистки Юлии Цепун, старшая дочь Александра, которой 21 год, заявила, что готова взять опеку над детьми. При этом девушка только после смерти родителей узнала, что их дом находится в коммунальной собственности. Многодетной семье дом был передан в аренду.

Эта информация заставила девушку немного растеряться.

"Но местная власть настроена детям помочь, их никто на улицу не выгонит. Все теперь зависит от Саши - насколько она ответственно ко всему отнесется, потому что ей все же только 21 год...", - заявила Цепун.

Семья Родиковых (фото: "Цензор.Нет")

Она также добавила, что как бы там ни было детей никто не бросит на произвол судьбы. В крайнем случае, у семьи есть кумовья, которые довольно влиятельные люди.

Осторожно мошенники

Юлия Цепун также предостерегла украинцев о мошенниках, которые собирают деньги на покупку дома для семьи Родиковых. Она подчеркнула, что на сегодняшний день у семьи нет необходимости в финансовой помощи.