У Києві помер підліток, який стрибнув з моста після смерті батьків від COVID-19

Вчора, 17 травня, в Києві 15-річний підліток Денис Родіков хотів покінчити життя самогубством і стрибнув з мосту на бетонний тротуар. Він вижив і його доставили в лікарню. Сьогодні стало відомо, що хлопець не зміг відійти від важких травм. Денис помер о 6 годині ранку.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook .

Неповнолітній проживав у селі Липовий Скиток Київської області. Перед тим як покинути будинок він залишив відео повідомлення в соцмережах про те, що збирається покінчити життя самогубством.

У поліції відразу почали його пошуки. При цьому хлопця шукали оперативники, спецназівці, ювенальні поліцейські, і навіть підключили аеророзвідку і кіберполіцію.

Правоохоронці встановили, що хлопець, щоб його не знайшли в селищі Калинівка викинув верхній одяг.

15-річний підліток записав відео повідомлення і пішов з дому (відео: facebook.com/pol.kyivregion)

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликали батьків та родичів не бути байдужими до проблем дітей. Цікавитися їх дозвіллям і підтримувати в скрутну хвилину.