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У Києві помер підліток, який стрибнув з моста після смерті батьків від COVID-19

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Київ, Вівторок 18 травня 2021 14:33
У Києві помер підліток, який стрибнув з моста після смерті батьків від COVID-19 Колаж РБК-Україна: у Києві 15-річний підліток помер після стрибка з мосту
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 17 травня, в Києві 15-річний підліток Денис Родіков хотів покінчити життя самогубством і стрибнув з мосту на бетонний тротуар. Він вижив і його доставили в лікарню. Сьогодні стало відомо, що хлопець не зміг відійти від важких травм. Денис помер о 6 годині ранку.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Неповнолітній проживав у селі Липовий Скиток Київської області. Перед тим як покинути будинок він залишив відео повідомлення в соцмережах про те, що збирається покінчити життя самогубством.

У поліції відразу почали його пошуки. При цьому хлопця шукали оперативники, спецназівці, ювенальні поліцейські, і навіть підключили аеророзвідку і кіберполіцію.

Правоохоронці встановили, що хлопець, щоб його не знайшли в селищі Калинівка викинув верхній одяг.

15-річний підліток записав відео повідомлення і пішов з дому (відео: facebook.com/pol.kyivregion)

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликали батьків та родичів не бути байдужими до проблем дітей. Цікавитися їх дозвіллям і підтримувати в скрутну хвилину.

Нагадаємо, що Денис Родіков був одним з 13 дітей багатодітних батьків Володимира і Діани Родікових, які померли в березні цього року від коронавірусу.

Після смерті батьків старша дочка Олександра, якій 21 рік, заявила, що візьме опіку над дітьми.

Ми також писали про те, що під Києвом 14-річний хлопчик скоїв суїцид. Напередодні він погрожував однокласникам вибухом.

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