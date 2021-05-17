В Киеве с моста спрыгнул 15-летний подросток: его родители умерли от коронавируса
Сегодня, 17 мая, в Киеве 15-летний парень решил покончить жизнь самоубийством и прыгнул с моста. Подросток выжил, врачи доставили его в больницу, где он находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.
Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний проживает в селе Липовый Скиток Киевской области. Утром он написал записку, что собирается совершить суицид.
15-летний подросток, который спрыгнул с моста (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
После этого на его поиски были ориентированы оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские области, работники Фастовского районного управления полиции, а также подключена аэроразведка.
Правоохранителей направили на поиски подростка (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.
По данным издания "Гордон", подростка зовут Денис Родиков. Он сын Владимира и Дианы Родиковых, которые в марте умерли от COVID-19. Кроме Дениса, без родителей в семье осталось еще 12 детей.
Напомним, 21 марта от коронавируса скончался глава семейства Владимир Родиков, а 29 марта умерла его супруга Диана. После этого старшая дочь Александра, которой 21 год, заявила, что готова взять опеку над детьми.
При этом девушка после смерти родителей узнала, что их дом находится в коммунальной собственности. Многодетной семье дом был передан в аренду.
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