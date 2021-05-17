ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве с моста спрыгнул 15-летний подросток: его родители умерли от коронавируса

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 мая 2021 22:48
В Киеве с моста спрыгнул 15-летний подросток: его родители умерли от коронавируса Коллаж РБК-Украина: в Киеве подросток спрыгнул с моста
Автор: Styler

Сегодня, 17 мая, в Киеве 15-летний парень решил покончить жизнь самоубийством и прыгнул с моста. Подросток выжил, врачи доставили его в больницу, где он находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

Правоохранители выяснили, что несовершеннолетний проживает в селе Липовый Скиток Киевской области. Утром он написал записку, что собирается совершить суицид.

В Киеве с моста спрыгнул 15-летний подросток: его родители умерли от коронавируса

15-летний подросток, который спрыгнул с моста (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

После этого на его поиски были ориентированы оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские области, работники Фастовского районного управления полиции, а также подключена аэроразведка.

В Киеве с моста спрыгнул 15-летний подросток: его родители умерли от коронавируса

Правоохранителей направили на поиски подростка (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

По данным издания "Гордон", подростка зовут Денис Родиков. Он сын Владимира и Дианы Родиковых, которые в марте умерли от COVID-19. Кроме Дениса, без родителей в семье осталось еще 12 детей.

Напомним, 21 марта от коронавируса скончался глава семейства Владимир Родиков, а 29 марта умерла его супруга Диана. После этого старшая дочь Александра, которой 21 год, заявила, что готова взять опеку над детьми.

При этом девушка после смерти родителей узнала, что их дом находится в коммунальной собственности. Многодетной семье дом был передан в аренду.

Мы также писали о том, что под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Киев самоубийство
LITE
Наступает ретроградный Сатурн: что строго запрещено делать, и кому сильно повезет
Наступает ретроградный Сатурн: что строго запрещено делать, и кому сильно повезет