Запіканка з кабачків замість котлет: ви закохаєтесь в цей рецепт

Інгредієнти

Щоб приготувати неймовірну смачну кабачкову запіканку, вам знадобляться:

кабачки - 750 г

цибуля - 2 шт.

олія - 2 ч. л.

свіжі помідори або томати у власному соку - 400 г

сіль

перець

копчена паприка

твердий сир - 220 г

курячий або телячий фарш - 500-600 г

часник - 2 зубчики

Як готувати

Спочатку наріжте цибулю і часник. Далі обсмажте їх на олії, приблизно три хвилини. Додайте фарш, спеції, перемішайте та готуйте приблизно ще сім хвилин.

Поріжте помідори або візьміть томати у власному соку та додайте до фаршу. Все перемішайте та протушкуйте ще сім хвилин.

Тим часом натріть сир та тонко поріжте кабачки. Викладіть в форму для випічки шар м’яса, сиру та кабачків. Потім знову шар фаршу, кабачків та зверху насипте сир. Запікайте при температурі 180 градусів, приблизно 45 хвилин.