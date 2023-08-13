Запіканка з кабачків замість котлет: ви закохаєтесь в цей рецепт

Кабачки - універсальний овоч, який припаде до смаку всім домашнім. Пропонуємо вам приготувати кабачкову запіканку - це максимально просто і швидко.
Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.
Щоб приготувати неймовірну смачну кабачкову запіканку, вам знадобляться:
Спочатку наріжте цибулю і часник. Далі обсмажте їх на олії, приблизно три хвилини. Додайте фарш, спеції, перемішайте та готуйте приблизно ще сім хвилин.
Поріжте помідори або візьміть томати у власному соку та додайте до фаршу. Все перемішайте та протушкуйте ще сім хвилин.
Тим часом натріть сир та тонко поріжте кабачки. Викладіть в форму для випічки шар м’яса, сиру та кабачків. Потім знову шар фаршу, кабачків та зверху насипте сир. Запікайте при температурі 180 градусів, приблизно 45 хвилин.
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