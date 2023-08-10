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Готуємо густе сливове варення на сковорідці за 20 хвилин: тримайте швидкий рецепт

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Четвер 10 серпня 2023 07:30
Готуємо густе сливове варення на сковорідці за 20 хвилин: тримайте швидкий рецепт Як приготувати сливове варення (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Сливове варення чудово підходить як намазка до хліба чи начинка для пирогів. Необов'язково витрачати багато часу, щоб приготувати таку смакоту.

Рецептом поділилась фудблогер Юлія Симончук у своєму Instagram.

Інгредієнти

З вказаної порції продуктів має вийти півлітрова банка. Якщо ви хочете зробити більше - помножте вказані інгредієнти на потрібну кількість.

Щоб приготувати смачне та густе сливове варення, вам знадобляться:

  • сливи подрібнені - 0,5 л банка
  • цукор - 0,5 л банка
  • лимонна кислота - на кінчик ножа

Як готувати

Покладіть подрібнені сливи в сковорідку та поставте на максимальний вогонь.

Кип'ятіть сливи приблизно п'ять хвилин, періодично помішуючи. Після цього додайте цукор та готуйте ще п'ять хвилин, не забувайте перемішувати.

Додайте ще лимонну кислоту та кип'ятіть одну хвилину. Зніміть з вогню, налийте варення в стерильну банку та закрийте.

Раніше ми писали, як приготувати найсмачнішу кабачкову ікру.

Також читайте рецепт маринованих огірочків з кетчупом чилі.

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