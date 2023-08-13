Запеканка из кабачков вместо котлет: вы влюбитесь в этот рецепт

Ингредиенты

Чтобы приготовить невероятную вкусную кабачковую запеканку, вам понадобятся:

кабачки - 750 г

лук - 2 шт.

растительное масло - 2 ч. л.

свежие помидоры или томаты в собственном соку - 400 г

соль

перец

копченая паприка

твердый сыр - 220 г

куриный или телячий фарш - 500-600 г

чеснок - 2 зубчика

Как готовить

Сначала нарежьте лук и чеснок. Далее обжарьте их на масле примерно три минуты. Добавьте фарш, специи, перемешайте и готовьте еще семь минут.

Порежьте помидоры или возьмите томаты в соку и добавьте к фаршу. Все перемешайте и тушите еще семь минут.

Тем временем натрите сыр и тонко порежьте кабачки. Выложите в форму для выпечки слой мяса, сыра и кабачков. Затем снова слой фарша, кабачков и сверху насыпьте сыр. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 45 минут.