Запеканка из кабачков вместо котлет: вы влюбитесь в этот рецепт

Кабачки - универсальный овощ, который придется по вкусу всем домашним. Предлагаем вам приготовить кабачковую запеканку - это максимально просто и быстро.
Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.
Чтобы приготовить невероятную вкусную кабачковую запеканку, вам понадобятся:
Сначала нарежьте лук и чеснок. Далее обжарьте их на масле примерно три минуты. Добавьте фарш, специи, перемешайте и готовьте еще семь минут.
Порежьте помидоры или возьмите томаты в соку и добавьте к фаршу. Все перемешайте и тушите еще семь минут.
Тем временем натрите сыр и тонко порежьте кабачки. Выложите в форму для выпечки слой мяса, сыра и кабачков. Затем снова слой фарша, кабачков и сверху насыпьте сыр. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 45 минут.
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