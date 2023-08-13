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Запіканка з кабачків замість котлет: ви закохаєтесь в цей рецепт

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Неділя 13 серпня 2023 18:01
Запіканка з кабачків замість котлет: ви закохаєтесь в цей рецепт Як приготувати кабачкову запіканку (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль
Експерт: Алекс Міль

Кабачки - універсальний овоч, який припаде до смаку всім домашнім. Пропонуємо вам приготувати кабачкову запіканку - це максимально просто і швидко.

Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.

Інгредієнти

Щоб приготувати неймовірну смачну кабачкову запіканку, вам знадобляться:

  • кабачки - 750 г
  • цибуля - 2 шт.
  • олія - 2 ч. л.
  • свіжі помідори або томати у власному соку - 400 г
  • сіль
  • перець
  • копчена паприка
  • твердий сир - 220 г
  • курячий або телячий фарш - 500-600 г
  • часник - 2 зубчики

Як готувати

Спочатку наріжте цибулю і часник. Далі обсмажте їх на олії, приблизно три хвилини. Додайте фарш, спеції, перемішайте та готуйте приблизно ще сім хвилин.

Поріжте помідори або візьміть томати у власному соку та додайте до фаршу. Все перемішайте та протушкуйте ще сім хвилин.

Тим часом натріть сир та тонко поріжте кабачки. Викладіть в форму для випічки шар м’яса, сиру та кабачків. Потім знову шар фаршу, кабачків та зверху насипте сир. Запікайте при температурі 180 градусів, приблизно 45 хвилин.

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