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Запеканка из кабачков вместо котлет: вы влюбитесь в этот рецепт

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Воскресенье 13 августа 2023 18:01
Запеканка из кабачков вместо котлет: вы влюбитесь в этот рецепт Как приготовить кабачковую запеканку (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль
Эксперт: Алекс Миль

Кабачки - универсальный овощ, который придется по вкусу всем домашним. Предлагаем вам приготовить кабачковую запеканку - это максимально просто и быстро.

Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить невероятную вкусную кабачковую запеканку, вам понадобятся:

  • кабачки - 750 г
  • лук - 2 шт.
  • растительное масло - 2 ч. л.
  • свежие помидоры или томаты в собственном соку - 400 г
  • соль
  • перец
  • копченая паприка
  • твердый сыр - 220 г
  • куриный или телячий фарш - 500-600 г
  • чеснок - 2 зубчика

Как готовить

Сначала нарежьте лук и чеснок. Далее обжарьте их на масле примерно три минуты. Добавьте фарш, специи, перемешайте и готовьте еще семь минут.

Порежьте помидоры или возьмите томаты в соку и добавьте к фаршу. Все перемешайте и тушите еще семь минут.

Тем временем натрите сыр и тонко порежьте кабачки. Выложите в форму для выпечки слой мяса, сыра и кабачков. Затем снова слой фарша, кабачков и сверху насыпьте сыр. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 45 минут.

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