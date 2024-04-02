Запасаємося павербанками: експерт відповів, чи можуть бути відключення світла по всій Україні

За словами Харченко, на тлі останніх атак Росії по енергетиці України є велика ймовірність, що відключення та обмеження споживання електроенергії будуть по всіх областях. Він підкреслив, що потрібно готуватися вже зараз.

"На жаль, в нас і зараз є відключення, і я передбачаю, що нам треба готуватися. Українцям треба відновити знання, де павербанки, що із зарядом і бути готовими до того, що певні обмеження будуть", - сказав він.

Харченко попередив, що ймовірно відключення світла можуть відбуватися у другій половині літа, у період, на який припадає літній пік споживання електроенергії.

"Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання. І одночасно та гідроенергетика, яка може працювати на повну потужність, - багато води, все доволі комфортно. Влітку, на жаль, ситуація зміниться. Ми очікуємо, що літній пік споживання буде в другій половині липня - в серпні", - підкреслив експерт.

Крім того, він сказав, що пошкоджені потужності української енергосистеми внаслідок останніх ударів Росії швидше за все не вдасться відновити повністю навіть до початку наступного опалювального сезону. При цьому найгірша ситуація - у вугільній генерації.

"Я не бачу, яким чином, за рахунок чого і навіть в які терміни будуть відновлюватися вугільні енергоблоки", - сказав директор Центру досліджень енергетики.