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Запасаемся павербанками? Эксперт ответил, могут ли быть отключения света по всей Украине

Могут быть блекауты в Украине летом (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Враг не прекращает массированные ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Это уже привело к введению графиков отключения света в некоторых регионах. Однако большая часть Украины сейчас со светом и понимает, что графики могут ввести в любой момент.

Будут ли отключения электроэнергии по всей Украине и когда может произойти блекаут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на брифинг директора Центра исследования энергетики Александра Харченко.

По словам Харченко, на фоне последних атак России по энергетике Украины велика вероятность, что отключение и ограничение потребления электроэнергии будут по всем областям. Он подчеркнул, что нужно готовиться уже сейчас.

"К сожалению, у нас и сейчас есть отключение, и я предполагаю, что нам нужно готовиться. Украинцам нужно восстановить знания, где павербанки, что с зарядом и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут", - сказал он.

Харченко предупредил, что вероятно отключение света может происходить во второй половине лета, в период, на который приходится летний пик потребления электроэнергии.

"Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления. И одновременно та гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность - много воды, все достаточно комфортно. Летом, к сожалению, ситуация изменится. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля - в августе", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он сказал, что поврежденные мощности украинской энергосистемы в результате последних ударов России, скорее всего, не удастся восстановить полностью даже до начала следующего отопительного сезона. При этом самая плохая ситуация – в угольной генерации.

"Я не вижу, каким образом, за счет чего и даже в какие сроки будут восстанавливаться угольные энергоблоки", – сказал директор Центра исследований энергетики.

 

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