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Заняла первое место: Меган Маркл возглавила грустный рейтинг

STYLERЖизнь    18.12.2019 - 08:54
Заняла первое место: Меган Маркл возглавила грустный рейтинг
Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл попала на первое место с большим отрывом

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, была признана самым затравленным человеком в Великобритании. Об этом пишет издание Mirror.

По версии издания, половина опрошенных британцев назвали 2019 год для Меган Маркл самым тяжелым. Она возглавила список "самых несправедливо раскритикованных в 2019 году".

В первую пятерку этого списка вошли также актер Ант МакПартлин, королева Елизавета II, экоактивистка Грета Тунберг и автор кулинарных книг Алекс Голливуд.

Стоит отметить, что чрезмерная критика совершенно не помешала Грете Тунберг получить звание "Человек года" по версии журнала Time.

Заняла первое место: Меган Маркл возглавила грустный рейтинг

Меган Маркл (Фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл заняла первое место в списке с большим отрывом – более 50% опрошенных отдали свой голос именно за нее. Шквал критики обрушился на герцогиню Сассекскую с того момента, когда она вышла замуж за принца Гарри. С тех пор каждый ее шаг, любой ее выход в свет обсуждался общественностью.

Масла в огонь подливали также ее конфликты с близкими родственниками - начиная от отца и заканчивая Кейт Миддлтон. Отдельно обсуждался характер Меган Маркл, который стал по слухам, причиной того, что от нее сбежала вся прислуга.

А вот королева Елизавета угодила в этот грустный рейтинг из-за нашумевшей истории с принцем Эндрю, а также из-за того, что она одобрила роспуск парламента.

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