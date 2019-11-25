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Пусть знает свое место: Меган Маркл снова оказалась в центре скандала

STYLERПерсоны    25.11.2019 - 07:00
Пусть знает свое место: Меган Маркл снова оказалась в центре скандала
Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Герцогиню раскритиковали за дерзкий нрав

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже не особо удивляет своими выходками, поскольку они происходят слишком часто. Старший научный сотрудник по истории в Букингемском университете Адриан Тиннисвуд рассказал, что Меган Маркл не сможет изменить королевские традиции, даже если сильно захочет.

Историк отметил, что очень многие спрашивали у него, получится ли у бывшей актрисы поменять облик монархии. Он уверен, что нет, потому что она "мимолетна".

Пусть знает свое место: Меган Маркл снова оказалась в центре скандалаМеган Маркл (фото: instagram.com/meghan_markle)

Тиннисвуд привел в пример историю с принцессой Маргарет и лордом Сноудоном, которые тоже вели богемный образ жизни. Тогда все говорили, что они являются современным лицом монархии. Однако, по мнению историка, это все равно ничего не меняло. "Они никогда не собирались стать королем и королевой", - отметил Тиннисвуд.

Он добавил, что точно такая же история и с Маркл и Гарри, поскольку они являются членами королевской семьи, но не являются частью государственного аппарата.

Напомним, что радиоведущий оскорбил дочь Кейт Миддлтон и "влип" в скандал.

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