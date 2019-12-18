Посіла перше місце: Меган Маркл очолила сумний рейтинг

Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл потрапила на перше місце з великим відривом

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, була визнана самою зацькованою людиною у Великобританії. Про це пише видання Mirror.

За версією видання, половина опитаних британців назвали 2019 рік для Меган Маркл найважчим. Вона очолила список "найбільш несправедливо розкритикованих в 2019 році".

У першу п'ятірку списку увійшли також актор Ант МакПартлин, королева Єлизавета II, экоактивистка Грета Тунберг і автор кулінарних книг Алекс Голлівуд.

Варто відзначити, що надмірна критика зовсім не завадила Греті Тунберг отримати звання "Людина року" за версією журналу Time.

Меган Маркл (Фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл зайняла перше місце в списку з великим відривом – більше 50% опитаних віддали свій голос саме за неї. Шквал критики обрушився на герцогиню Сассекську з того моменту, коли вона вийшла заміж за принца Гаррі. З того часу кожен її крок, будь-який її вихід у світ обговорювався громадськістю.

Масла у вогонь підливали також її конфлікти з близькими родичами - починаючи від батька і закінчуючи Кейт Міддлтон. Окремо обговорювався характер Меган Маркл, який став за чутками, причиною того, що від неї втекла вся прислуга.

А ось королева Єлизавета потрапила в цей сумний рейтинг через гучну історію з принцом Ендрю, а також через те, що вона схвалила розпуск парламенту.