Не занимайтесь самолечением: Супрун рассказала об опасном недуге

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун посоветовала обратиться к врачу при наличии тревожных симптомов

Уляна Супрун рассказала о железодефицитной анемии, симтомах и причинах появления недуга, а также о способах лечения распространенной болезни. Об этом глава Минздрава поведала на своей Facebook-странице.

По словам Супрун, когда у человека возникают такие тревожные симптомы, как утомляемость, одышка, бледный цвет лица, холодные руки и ступни, а также боль в груди, стоит проверить, нет ли анемии.

И. о. министра здравоохранения напомнила, что анемией называют состояние, когда в крови не хватает полноценных эритроцитов или низкий уровень гемоглобина. Эритроциты - это элементы крови, заполненные гемоглобином, а молокула гемоглобина - гем, - обеспечивает транспорт кислорода и углекислого газа кровью.

Супрун рассказала о лечении железодефицитной анемии (фото: УНИАН)

Среди основных причин анемии:

потеря крови, гемолиз, мутация (как в случае серповидноклеточной анемии);

недостаточность витамина В12 или железа;

женщины в фертильном возрасте склонны к анемии из-за менструаций;

у детей анемия может возникать из-за недостаточного или неправильного питания;

анемия может возникнуть у людей с кровотечениями желудочно-кишечного тракта, которые возникли из-за приема нестероидных противовоспалительных препаратов, например, ацетилсалициловая кислота.

Однако самой распространенной причиной анемии все же является дефицит железа в рационе (40-60% случаев). На втором месте - сильные маточные кровотечения (20-30%). Уляна Супрун отмечает, что менструации не могут вызывать значительных кровопотерь, если же такое происходит, стоит проконсультироваться с эндокринологом и гинекологом.

Чаще всего анемию обнаруживают при общем анализе крови, когда врач замечает низкий уровень гемоглобина.

Нормальный уровень гемоглобина должен составлять:

у детей от 12 лет и взрослых небеременных женщин - 120 г/л и более,

у беременных - 110,

у мужчин - 130 и выше,

у детей до 5 лет не менее 110 г/л,

от 5 до 11 лет - 115.

По уровню гемоглобина можно оценить тяжесть анемии: слабую, умеренную и тяжелую.

Уляна Супрун отмечает, что уровень гемоглобина обычно выше у людей, живущих высоко над уровнем моря и у курильщиков. Им хронически не хватает кислорода, и организм пытается это компенсировать повышением количества эритроцитов.

Супрун рассказала о лечении железодефицитной анемии (фото: unicef.org/ukraine)

И. о. министра здравоохранения также рассказала о некоторых методах лечения анемии:

при анемии обычно назначают прием добавок железа;

взрослым - до 120 мг железа в день, а детям около 30 мг, однако не более 60 мг;

при таком лечении уровень гемоглобина должен расти ежемесячно на 1 г/л;

если же гемоглобин не повышается, следует проверить есть ли проблемы с его усвоением;

обычно препараты железа принимают в течение трех месяцев, а потом снова сдают анализы;

даже после нормализации уровня гемоглобина следует принимать лекарства еще три месяца для восстановления запасов железа в организме.

Уляна Супрун предупредила, что не стоит заниматься самолечением при наличии типичных для анемии симптомов. Надо обязательно пройти обследование и обратиться к врачу за схемой лечения.

В частности, препараты железа взаимодействуют с некоторыми лекарствами, например с антибиотиками, а препараты для снижения желудочной секреции ухудшают поглощение железа из пищи и добавок. К тому же, если пить добавки одновременно с приемом пищи, неприятных ощущений будет меньше, но усвоение ухудшится на 60%.

"Считается, что доза препаратов железа 17 мг/сутки считается безопасной, и не требует назначения врача. Но мы все равно призываем не пить добавки на всякий случай без консультации с врачом", - предупреждает Супрун.

Также глава Минздрава отметила, что препараты железа нужны беременным женщинам, чтобы предотвратить послеродовую анемию.





Супрун рассказала о лечении железодефицитной анемии (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Для профилактики железодефицитной анемии следует принимать следующие меры:

сбалансированно питаться - в ежедневный рацион должны входить продукты с содержанием железа (например, мясо);

не злоупотребляйте такими напитками, как чай, кофе, молоко;

не отказывайтесь от грудного вскармливания.

"Не диагностируйте и не лечите анемию самостоятельно: при первых подозрениях обратитесь к врачу", - призывает Супрун.

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