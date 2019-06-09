Самое время себе навредить: Супрун о том, как защитить кожу во время жары

Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун объяснила, что может получить человек вместе с бронзовым загаром

Уляна Супрун рассказала, что жара совершенно не подходит для того, чтобы загорать, так как ультрафиолет негативно отражается на состоянии кожи. Он способствует образованию морщин, сухости кожи, появлению ожогов и даже может спровоцировать рак. Как уберечь свою кожу от негативного воздействия ультрафиолета, Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Загар - это попытка кожи защититься от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Для этого специальные клетки - меланоциты, синтезируют пигмент меланин, и он распространяется в коже. Мы различаемся по способности образовывать меланин, поэтому если у вас белая кожа, "к которой загар не липнет", как можно раньше бросьте попытки стать бронзовыми", - написала Супрун.

Она отметила, что ультрафиолет способен вызывать мутации, которые увеличивают риск возникновения рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и привести к образованию меланомы – агрессивной опухоли, склонной к метастазам.

Также Супрун объяснила, что ультрафиолет сушит кожу и это приводит к быстрому ее старению, так как ультрафиолет активирует ферменты, которые отвечают за ее упругость. Ультрафиолет активизирует герпевирус и это особо заметно, когда во время отдыха на солнце у человека появляются различные "простуды" на губах.

Супрун объяснила, почему загорать вредно (facebook.com/ulanasuprun)

Чтобы позаботиться о коже в жаркий летний период, Уляна Супрун дала несколько советов:

Пользуйтесь солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем с SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 - 98%.

Последние исследования показали, что компоненты солнцезащитных кремов в течение суток проникают в кровь. Сейчас дерматологи и онкологи уверяют, что вред от ультрафиолета преобладает ущерб от компонентов крема, и не надо отказываться от защиты.

Проверяйте срок годности солнцезащитного крема. В течение всего года выбирайте крем с защитой от ультрафиолета.

Помните о правиле чайной ложки - крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Большинство людей наносят мало средства, но он нужен и рукам, и пальцам рук и ног, и ушам, и икрам.

Выбирайте средство, которое не содержит парабенов - они увеличивают вероятность закрытия пор на коже и образование комедонов и акне.

Лучшим компонентом, который защищает от солнца, является оксид цинка. Но такие кремы, как правило, густые и жирные, и напоминают белила. Кремы, содержащие компоненты, поглощающие ультрафиолет удобнее в пользовании, хотя и не так надежны.

Если вы весь день на солнце, обновляйте крем каждые 2 часа. Но лучше не выходите на улицу в период с 10 утра до 4 вечера. Пребывание в тени на 30% уменьшает вероятность множественных ожогов у детей.

Не полагайтесь исключительно на солнцезащитный крем. Он уменьшает долю лучей, попадающих на кожу, но не полностью. Поэтому носите закрытую одежду, шляпы и очки.

Это может показаться парадоксальным, но именно закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда, не пропускает УФ, они лучше спасут вас от ожога и перегрева, чем обнаженная кожа. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов.

Мы не сразу замечаем, что сгорели, ведь солнечные ожоги развиваются медленно, особенно в пасмурный день. Если вы сгорели, надо немедленно пойти в тень или помещение и охладить ожог. Поможет прохладный душ или компресс.

Уменьшить воспаление помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол, если только они вам не противопоказаны.

После ожога следует употреблять много жидкости - перегрев может вызвать обезвоживание. А также нужно употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Именно их нутриенты помогут восстановиться после ожога.

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун назвала ягоды, которые приносят больше всего пользы организму.

А также рассказывали о том, что Супрун дала совет, как уберечь маленьких детей от глотания мелких предметов.