Оставьте деревья в покое: Супрун разрушила популярный миф об аллергии

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала, почему жители городов часто страдают от проявлений аллергии

Уляна Супрун развеяла один из самых популярных мифов про сезонную аллергию на тополиный пух. Глава Минздрава на своей Facebook-странице заявила, что летучие семена тополя не вызывает аллергию, а этот недуг вызывают ряд других раздражителей.

По словам Уляны Супрун, вырубка тополей никоим образом не повлияет на уменьшение количества людей, которые весной и летом страдают от проявлений аллергии.

А самое лучшее, что можно сделать, это уменьшить симптоматику аллергии. Также чиновница посоветовала бороться с табакокурением, загрязнением воздуха взвешенными частицами, плесенью в домах и бурьянами в насаживать побольше хвойных деревьев.

Супрун разрушила миф об аллергии на тополиный пух (фото: uarp.org)

Дело в том, что созревание семен тополя совпадает по времени с цветением диких злаков, которые и вызывают аллергию.

"На самом деле, тополиный пух не вызывает аллергию. Он может попадать в глаза или нос, но он - лишь механический раздражитель, а не аллерген. А обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, как то тимофеевки, которое по времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию", - пишет Уляна Супрун.

Тем не менее, и. о. министра здравоохранения отметила, что некоторые продукты жизнедеятельности тополей все же способны вызвать аллергию. Это - пыльца, которую выделяют с цветением "мужские деревья", она разносится в марте-апреле. А пух летит именно из "женских деревьев", и случается это позже.

Однако, по словам Супрун, это также не повод рубить тополя, ведь от всех аллергенов людям все равно не избавиться.

Супрун разрушила миф об аллергии на тополиный пух (фото: twitter.com sputnikby)

Супрун рассказала, что аллергия - это неоправданная реакция иммунной системы на определенный раздражитель. А согласно некоторым исследованиям, ранний контакт с раздражителем может защитить человека от развития аллергии в будущем.

"То есть пыльца тополей и других растений, которую мы вдыхаем в раннем детстве, защищает нас от аллергии в будущем. С котиками и генетически обусловленной астмой, к слову, та же история - пушистики уменьшают вероятность развития астмы у ребенка", - утверждает Уляна Супрун.

А развитию аллергии у ребенка способствуют такие факторы, как пассивное курение, плесень, раннее лечение антибиотиками и загрязненный воздух.

Уляна Супрун также дала несколько важных советов людям, которые почувствовали проявления аллергии:

пойти к врачу и выяснить, на что именно и когда развивается аллергия. Врач пропишет препараты, которые смогут уменьшить проявления аллергии;

когда в воздухе пыльца, на который у вас аллергия, надо плотно закрывать окна, умываться и промывать нос, чтобы уменьшить контакт;

муниципальные службы должны уничтожать бурьяны, стричь газоны и не допускать появления диких злаков и амброзии, а также мыть улицы.

Супрун разрушила миф об аллергии на тополиный пух (фото: pxhere.com)

К тому же деревья в городе наоборот помогают в борьбе с аллергией, потому что очищают загрязненный воздух, - говорит Супрун.



"Деревья очищают воздух от газов и взвешенных частиц. Наиболее эффективными являются смешанные насаждения различной высоты, растущих близко к источникам загрязнения, т. е. вдоль дорог", - отмечает глава Минздрава.

Наилучшими деревьями для очистки воздуха являются хвойные деревья, а также дуб и падуб, старые и большие ивы, катальпы, платаны, липы, клены и не очень распространенные у нас гинкго и гледичия колючая.



"В здоровом городе не рубят тополя ради борьбы с аллергиями. В нем косят газоны, сажают деревья и кустарники на каждой улице", - добавила напоследок и. о. министра здравоохранения.

Супрун разрушила миф об аллергии на тополиный пух (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Уляна Супрун рассказала, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно влияет на состояние кожи.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский дал советы, как избежать случайного проглатывания ребенком батареек, которые является смертельно опасными для малыша.

Кстати, Уляна Супрун призвала пары, которые решили родить ребенка, тщательно планировать беременность, правильно готовиться к зачатию и консультироваться со специалистами, а не искать советов в интернете.