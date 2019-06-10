Касается каждого: Супрун эмоционально обратилась к украинцам

Ульяна Супрун призвала украинцев сдавать кровь (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Ульяна Супрун рассказала, почему хорошо быть донором крови

Ульяна Супрун призвала украинцев присоединиться к неделе благотворительной сдаче крови, которая стартовала сегодня, 10 июня. Такая акция приурочена к Всемирному дню донора, который ежегодно отмечают 14 июня. Об этом руководительница МОЗ написала на своей Facebook-странице.

И. о. министра здравоохранения отмечает, что 70% доноров сдают кровь только один раз. И этого недостаточно, чтобы обеспечить потребность в донорской крови. Ульяна Супрун пишет, что каждая сдача крови очень важна, поскольку любая группа крови нужна каждый день.

По данным ВОЗ, количество донаций донорской крови в год должно быть не менее 1,3 миллиона. При этом Украина отстает в этом плане в 2,5 раза. В 2017 году у нас состоялась 571 тысяча донаций.

Ульяна Супрун призвала украинцев сдавать кровь (фото: pixabay.com)

Супрун также рассказала, что у ведомства уже есть стратегия развития национальной системы крови.

При этом существует еще одна важная задача - сделать донорство популярным в Украине. Сейчас каждый украинец может помочь популяризировать культуру донорства. Для этого необходимо сдать кровь в течение недели и опубликовать в соцсетях свои фото с хэштегом #яДонор.

И. о. министра здравоохранения подчеркнула, что можно также установить специальную рамку на своем фото в Facebook чтобы больше популяризировать донорство.

Ульяна Супрун призвала украинцев сдавать кровь (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Она также отметила, что быть донором не только важно, но и полезно для здоровья. Это хорошая возможность спасать жизни и оздоравливать свой организм.

Напомним, что Супрун рассказала, как не стать жертвой еды, и почему домашняя еда намного полезней.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, что жара не подходит для того, чтобы загорать, поскольку ультрафиолет негативно отражается на состоянии кожи.