Не займайтесь самолікуванням: Супрун розповіла про небезпечну недугу

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун порадила звернутися до лікаря при наявності тривожних симптомів

Уляна Супрун розповіла про залізодефіцитну анемію, симптоми та причини появи недуги, а також про способи лікування поширеної хвороби. Про це очільниця МОЗ повідала на своїй Facebook-сторінці.

За словами Супрун, коли у людини виникають такі тривожні симптоми, як втомлюваність, задишка, блідий колір обличчя, холодні руки та ступні, а також біль у грудях, варто перевірити, чи немає анемії.

В. о. міністра охорони здоров'я нагадала, що анемією називають стан, коли в крові бракує повноцінних еритроцитів або низький рівень гемоглобіну. Еритроцити - це єлементи крові, заповнені гемоглобіном, а молокула гемоглобіну - гем, - забезпечує транспорт кисню та вуглекислого газу кров’ю.

Супрун розповіла про лікування залізодефіцитної анемії (фото: УНІАН)

Серед основних причин анемії:

втрата крові, гемоліз, мутація (як в разі серповидноклітинної анемії);

недостатність вітаміну В12 або ж заліза;

жінки у фертильному віці схильні до анемії через менструації;

у дітей анемія може виникати через недостатнє або ж неправильне харчування;

анемія може виникнути у людей з кровотечами шлунково-кишкового тракту, які виникли через прийом нестероїдних протизапальних препаратів, наприклад, ацетилсаліцилова кислота.

Проте найпоширенішою причиною анеміє все ж є дефіцит заліза в раціоні (40-60% випадків). На другомі місці - сильні маткові кровотечі (20-30%). Уляна Супрун зазначає, що менструації не можуть призводити до значних крововтрат, якщо ж таке трапляється, варто проконсультуватися з ендокринологом та гінекологом.

Найчастіше анемію виявляють при загальному аналізі крові, коли лікар помічає низький рівень гемоглобіну.

Нормальний рівень гемоглобіну має становити:

у дітей від 12 років та дорослих невагітних жінок - 120 г/л та більше,

у вагітних - 110,

у чоловіків - 130 і вище,

у дітей до 5 років не менше 110 г/л,

від 5 до 11 років - 115.

За рівнем гемоглобіну можна оцінити важкість анемії: слабку, помірну та тяжку.

Також Уляна Супрун зазначає, що рівень гемоглобіну зазвичай вищий у людей, що живуть високо над рівнем моря та в курців. Їм хронічно бракує кисню, і організм намагається це компенсувати підвищенням кількості еритроцитів.

Супрун розповіла про лікування залізодефіцитної анемії (фото: unicef.org/ukraine)

В. о. міністра охорони здоров'я також розповіла про деякі методи лікування анемії:

при анемії зазвичай призначають прийом добавок заліза;

дорослим до 120 мг заліза на день, дітям близько 30 мг, однак не більше 60 мг;

при такому лікуванні рівень гемоглобіну має зростати щомісяця на 1 г/л;

якщо ж гемоглобін не підвищується, слід перевірити чи є проблеми з його засвоєнням;

зазвичай препарати заліза приймають протягом трьох місяців, а потім знову здають аналізи;

навіть після нормалізації рівня гемоглобіну варто приймати ліки ще три місяці для відновлення запасів заліза в організмі.

Також Уляна Супрун попередила, що не варто займатися самолікуванням при наявності типових для анемії симптомів. Треба обов'язково пройти обстеження і звернутися до лікаря за схемою лікування.

Зокрема, препарати заліза взаємодіють с деякими ліками, наприклад з антибіотиками, а препарати для зниження шлункової секреції погіршують поглинання заліза з їжі та добавок. До того ж, якщо пити добавки одночасно з прийомом їжі, неприємних відчуттів буде менше, але засвоєння погіршиться на 60%.

"Вважається, що доза препаратів заліза 17 мг/добу вважається безпечною, і не потребує призначення лікаря. Але ми все одно закликаємо не пити добавки про всяк випадок без консультації з лікарем", - попереджає Супрун.

Також очільниця МОЗ зазначила, що препарати заліза потрібні вагітним жінкам, щоб запобігти післяпологовій анемії.





Супрун розповіла про лікування залізодефіцитної анемії (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Для профілактики залізодефіцитної анемії варто вживати таких заходів:

збалансовано харчуватися - у щоденний раціон мають входити продукти із вмістом заліза (наприклад, м’ясо);

не зловживайте такими напоями, як чай, кава, молоко;

не відмовляйтесь від грудного вигодовування.

"Не діагностуйте та не лікуйте анемію самостійно: при перших підозрах зверніться до лікаря", - закликає Супрун.

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До речі, Уляна Супрун закликала пари, які вирішили народити дитину, ретельно планувати вагітність, правильно готуватися до зачаття і консультуватися з фахівцями, а не шукати порад в інтернеті.