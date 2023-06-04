Заморозьте ягоди цим способом і вони збережуть максимум смаку і користі

Як підготувати ягоди і фрукти до заморозки

Перше за все треба вибрати стиглі та якісні плоди. Заборонено заморожувати немиті ягоди, інакше ризикуєте разом із продуктом заморозити личинки комах, спори плісняви, грибок та інша шкідливу мікрофлору.

Для правильного заморожування потрібна низька температура. Бажано виставити морозильну камеру на позицію від -18 градусів.

Важливо пам'ятати наступні рекомендації:

ожину, лохину і малину можна заморожувати цілими

можна заморожувати цілими з вишень краще вийняти кісточку

краще вийняти кісточку персики, сливи і нектарини повинні бути без кісточки, їх можна розрізати

повинні бути без кісточки, їх можна розрізати полуницю треба очистити від зелених хвостиків і розрізати навпіл

Перед заморожування треба добре промити ягоди і фрукти (фото: freepik)

Як правильно заморожувати ягоди і фрукти

Промийте ягоди і фрукти прохолодною водою і залиште їх на певний час, аби обсохнули.

Розкладіть підготовлені плоди в один шар на деко, а тоді поставте його у морозильну камеру на кілька годин. Так ягоди і фрукти максимально збережуть свою форму після розморожування й матимуть красивий та апетитний вигляд.

Після цього перекладіть плоди у пакети Zip-Lock, випустіть із них повітря, аби воно не займало місця у морозилці. Бажано також зробити наліпку, що це за ягода чи фрукт, і вказати точну дату заморозки.

Найкраще спожити заморожені ягоди протягом 6 місяців. Далі вони поступового втрачатимуть смак і корисність, хоч і будуть придатні до вживання протягом року з моменту заготівлі. Також, щоб ягоди і фрукти зберегли свою форму, треба їх розморожувати повільно.

Також можна заморозити ягідно-фруктове пюре. Для цього виберіть найкращі плоди, помийте їх і додайте 100-200 г цукру на 1 кг ягід. Можна робити будь-які комбінації - полуниця-чорниця, малина-ожина, обліпіха-лохина тощо.

Перебийте ягоди у пюре, перемістіть у пластикові контейнери, або силіконові форми для кексів. Тоді на кілька годин залиште у морозилці, далі пюре можна перекласти у пакети.

Ягоди варто спожити протягом 6 місяців з моменту заморозки (фото: freepik)