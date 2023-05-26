Ці прості лайфхаки допоможуть надовго зберегти помідори свіжими. Ось що треба зробити

Багато господинь зберігають помідори у холодильнику, втім це не найкраще місце для них. Низькі температури погіршують смакові якості плодів, а конденсат, який може за цих умов виникати, пришвидшує псування овочів.

Як зберігати помідори, аби вони надовго залишались свіжими, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як правильно зберігати помідори

Категорично не можна залишати помідори в поліетиленовому пакеті, бо конденсат в пакеті стане причиною появи ознак гниття, а прискорить його низька температура.

Експерти кажуть, що холодне середовище може погіршити текстуру фруктів і негативно вплинути на смак. Вони радять зберігати їх на рівній поверхні, розташовуючи зеленим хвостиком вниз. Так повітря зможе проходити через це місце, де стебло стикається із м’якоттю. Це допоможе зберегти соковитість.

Важливо враховувати і температуру, при якій залишаєте овочі. Дослідження експертів з Корнельського університету виявили, що помідори найкраще зберігати за температури близько 15C.

Також варто помити помідори, обсушити їх і тримати в мисці, вистеленій паперовими рушниками, на прохолодному сухому місці. Їх можна накрити паперовим рушником, щоб захистити від мух. Важливо, аби на овочі не потрапляли сонячні проміння.

Які лайфхаки допоможуть надовше зберегти помідори

Якщо уникнути зберігання помідорів в холодильнику не виходить, то перед переміщенням їх в холод, обгорніть кожен овоч папером чи газетою.

Якщо зберігаєте помідори великою партією, то потрібно розділяти плоди папером або тирсою, аби вони не торкались одне до одного.

Помідори, зірвані разом з гілочками, краще зберігати, не обриваючи зелень. Так плоди будуть довше свіжими.

Також можна обтерти помідори ватним диском, змоченим у спирті. Потім потрібно дочекатися повного висихання і викласти для зберігання.