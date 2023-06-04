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Заморозьте ягоды этим способом и они сохранят максимум вкуса и пользы

Как правильно замораживать ягоды и фрукты (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Каждая хозяйка замораживает ягоды и фрукты на зиму. Но это нужно делать правильно, иначе вы рискуете получить потом водянистые плоды без вкуса, вида да еще с минимумом пользы.

О том, какие лайфхаки помогут сохранить максимум полезных веществ при замораживании ягод и фруктов, читайте ниже.

Как подготовить ягоды и фрукты к заморозке

Первым делом нужно выбрать спелые и качественные плоды. Запрещается замораживать немытые ягоды, иначе рискуете вместе с продуктом заморозить личинки насекомых, споры плесени, грибок и прочую вредную микрофлору.

Для правильной заморозки требуется низкая температура. Желательно выставить морозильную камеру на позицию от -18 градусов.

Важно помнить следующие рекомендации:

  • ежевику, голубику и малину можно замораживать целыми
  • из вишен лучше вынуть косточку
  • персики, сливы и нектарины должны быть без косточки, их можно разрезать
  • клубнику нужно очистить от зеленых хвостиков и разрезать пополам

Перед замораживанием нужно хорошо промыть ягоды и фрукты (фото: freepik)

Как правильно замораживать ягоды и фрукты

Промойте ягоды и фрукты прохладной водой и оставьте их на время, чтобы обсохли.

Разложите подготовленные плоды в один слой на противень, затем поставьте его в морозильную камеру на несколько часов. Так ягоды и фрукты максимально сохранят свою форму после размораживания и будут выглядеть красиво и аппетитно.

После этого переложите плоды в пакеты Zip-Lock, выпустите из них воздух, чтобы он не занимал места в морозилке. Желательно также сделать наклейку, что это за ягода или фрукт, и указать точную дату заморозки.

Лучше всего употребить замороженные ягоды в течение 6 месяцев. Далее они будут постепенно терять вкус и полезность, хотя и будут пригодны к употреблению в течение года с момента заготовки. Также, чтобы ягоды и фрукты сохранили свою форму, нужно их размораживать медлинно.

Также можно заморозить ягодно-фруктовое пюре. Для этого выберите лучшие плоды, промойте их и добавьте 100-200 г сахара на 1 кг ягод. Можно делать любые комбинации - клубника-черника, малина-ежевика, облепиха-голубика и т.д.

Перебейте ягоды в пюре, переместите в пластиковые контейнеры или силиконовые формы для кексов. Тогда на несколько часов оставьте в морозилке, затем пюре можно переложить в пакеты.

Ягоды следует употребить в течение 6 месяцев с момента заморозки (фото: freepik)

Раньше мы рассказывали о том, как хранить помидоры, чтобы они подольше остались свежими.

Читайте также о том, как выбрать вкусную клубнику "без химии" и нитратов.

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