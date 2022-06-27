Как заморозить кабачки на зиму для разных блюд: простые способы

В самом разгаре сезон кабачков, то стоит подумать о заготовках на зиму. Отличным дополнением к рагу или супу зимой станут замороженные кабачки.
Как правильно заморозить кабачки - читайте ниже.
Замороженные кабачки кружочками
Для того, чтобы кабачки не были водянистыми, их можно на несколько минут опустить в кипящую воду. Так при обжарке размороженные кабачки не будут водянистыми.
Также перед заморозкой кабачки нужно вымыть в холодной воде. Стоит протереть каждый кабачок насухо полотенцем и нарезать кружочками толщиной 1-1, 5 см.
После этого нужно застелить разделочную доску пищевой пленкой и выложить кружочки в один ряд так, чтобы они не касались друг друга. Сверху кабачки необходимо накрыть пленкой и снова выложить кабачки. Так они не слипаются и легко отстают от пленки.
Далее нужно заморозить кабачки, а затем сложить их в один герметичный контейнер или расфасовать по пакетикам.
Замораживание кубиками
Кубики должны быть не очень крупными, но и не мелкими.
Нарезанные кабачки нужно выложить на доску в один ряд, отступая от каждого кусочка немного свободного места. Предварительно стоит заморозить, а затем разделить по пакетам.
Натертый кабачок
Например, для оладий натрите кабачки на крупной терке и отожмите их, чтобы избавиться от сока. После этого разложите натертый кабачок на доску и заморозьте в морозильной камере. Такую заготовку можно сразу разложить по полиэтиленовым пакетам.
Пожаренные кабачки
Замораживать можно и уже пожаренные кабачки. Для этого нужно тонко порезать овощи и обжарить. Затем положить в пакеты и в морозильную камеру.
Пюре из кабачков
Для этого кабачки режут кубиками, опускают в кипяток и варят почти до готовности. Затем кабачки выбрасывают в дуршлаг для стекания воды, измельчают с помощью блендера в однородную смесь.
После этого пюре раскладывают в небольшие пластиковые контейнеры и ставят в морозильную камеру.
Ранее мы сообщали, чем подкормить кабачки для большого урожая.
Также мы писали, зачем на кабачках нужно обрывать первую завязь.
Кроме того, читайте, как приготовить кабачковые наггетсы в духовке.