Як заморозити кабачки на зиму для різних страв: прості способи

У самому розпалі сезон кабачків, то варто подумати про заготовки на зиму. Чудовим доповненням до рагу чи супу взимку стануть заморожені кабачки.
Як правильно заморозити кабачки - читайте нижче.
Заморожені кабачки кружечками
Для того, щоб кабачки не були водянистими, їх можна на кілька хвилин опустити в киплячу воду. Так при обсмажуванні розморожені кабачки не будуть водянистими.
Також перед заморожуванням кабачки потрібно вимити в холодній воді. Варто протерти кожен кабачок насухо рушником та нарізати кружечками товщиною 1-1, 5 см.
Після цього потрібно застелити обробну дошку харчовою плівкою та викласти кружечки в один ряд так, щоб вони не торкалися один одного. Зверху кабачки необхідно накрити плівкою і знову викласти кабачки. Так вони не злипаються і легко відстають від плівки.
Далі потрібно заморозити кабачки, а потім скласти їх в один герметичний контейнер або розфасувати по пакетиках.
Заморожування кубиками
Кубики повинні бути не дуже великими, але і не дрібними.
Нарізані кабачки потрібно також викласти на дошку в один ряд, відступаючи від кожного шматочка трохи вільного місця. Попередньо варто заморозити, а потім розділити по пакетах.
Натертий кабачок
Наприклад, для оладок натріть кабачки на крупній тертці і відіжміть їх, щоб позбутися від соку. Після цього розкладіть натертий кабачок на дошку і заморозьте в морозильній камері. Таку заготовку можна відразу розкласти по поліетиленовим пакетам.
Посмажені кабачки
Заморожувати можна і вже посмажені кабачки. Для цього потрібно тонко порізати овочі та обсмажити. Потім покласти в пакети та у морозильну камеру.
Пюре з кабачків
Для цього кабачки ріжуть кубиками, опускають в окріп та варять майже до готовності. Потім кабачки викидають у друшляк для стікання води, подрібнюють за допомогою блендера у однорідну суміш.
Після цього пюре розкладають у невеликі пластикові контейнери та ставлять в морозильну камеру.
Раніше ми повідомляли, чим підгодувати кабачки для великого врожаю.
Також ми писали, навіщо на кабачках потрібно обривати першу зав'язь.
Окрім того, читайте, як приготувати кабачкові нагетси в духовці.