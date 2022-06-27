Як заморозити кабачки на зиму для різних страв: прості способи

Заморожені кабачки кружечками

Для того, щоб кабачки не були водянистими, їх можна на кілька хвилин опустити в киплячу воду. Так при обсмажуванні розморожені кабачки не будуть водянистими.

Також перед заморожуванням кабачки потрібно вимити в холодній воді. Варто протерти кожен кабачок насухо рушником та нарізати кружечками товщиною 1-1, 5 см.

Після цього потрібно застелити обробну дошку харчовою плівкою та викласти кружечки в один ряд так, щоб вони не торкалися один одного. Зверху кабачки необхідно накрити плівкою і знову викласти кабачки. Так вони не злипаються і легко відстають від плівки.

Далі потрібно заморозити кабачки, а потім скласти їх в один герметичний контейнер або розфасувати по пакетиках.

Заморожування кубиками

Кубики повинні бути не дуже великими, але і не дрібними.

Нарізані кабачки потрібно також викласти на дошку в один ряд, відступаючи від кожного шматочка трохи вільного місця. Попередньо варто заморозити, а потім розділити по пакетах.

Натертий кабачок

Наприклад, для оладок натріть кабачки на крупній тертці і відіжміть їх, щоб позбутися від соку. Після цього розкладіть натертий кабачок на дошку і заморозьте в морозильній камері. Таку заготовку можна відразу розкласти по поліетиленовим пакетам.

Посмажені кабачки

Заморожувати можна і вже посмажені кабачки. Для цього потрібно тонко порізати овочі та обсмажити. Потім покласти в пакети та у морозильну камеру.

Пюре з кабачків

Для цього кабачки ріжуть кубиками, опускають в окріп та варять майже до готовності. Потім кабачки викидають у друшляк для стікання води, подрібнюють за допомогою блендера у однорідну суміш.

Після цього пюре розкладають у невеликі пластикові контейнери та ставлять в морозильну камеру.