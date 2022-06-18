Готовим кабачковые наггетсы в духовке: вкусное блюдо без капли масла
Кабачковые наггетсы в духовке получаются очень сочными и мягкими внутри, с обалденной хрустящей корочкой снаружи. При этом готовятся они без капли масла.
Рецептом закуски поделилась фуд-блогер Anny Cooking.
Кабачковые наггетсы - время приготовления 50 минут
Ингредиенты:
- 2 небольшие кабачки
- 1 ч. л. соли
- 100 г панировочных сухарей
- 100 г твердого сыра
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. сухого чеснока
- 3 яйца
- ~3 ст. л. муки
- соус: 2-3 ст. л. сметаны, укроп, 1 зубчик чеснока
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Приготовление:
Кабачки нарезаем как на видео. Добавляем соль и оставляем на 15 минут.
Смешиваем сухари, натертый на мелкой терке сыр, паприку и чеснок.
Взбалтываем яйца.
Кабачок панируем в муке, яйце и смеси сухарей с смром. Выкладываем на противень застеленный пергаментом.
Выпекаем при 210 градусах 25 минут.
Для соуса смешиваем сметану, укроп и натертый чеснок, если надо - подсаливаем.
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