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Готовим кабачковые наггетсы в духовке: вкусное блюдо без капли масла

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 12:43
Готовим кабачковые наггетсы в духовке: вкусное блюдо без капли масла Рецепт наггетсов из кабачков (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Кабачковые наггетсы в духовке получаются очень сочными и мягкими внутри, с обалденной хрустящей корочкой снаружи. При этом готовятся они без капли масла.

Рецептом закуски поделилась фуд-блогер Anny Cooking.

Кабачковые наггетсы - время приготовления 50 минут

Ингредиенты:

  • 2 небольшие кабачки
  • 1 ч. л. соли
  • 100 г панировочных сухарей
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. сухого чеснока
  • 3 яйца
  • ~3 ст. л. муки
  • соус: 2-3 ст. л. сметаны, укроп, 1 зубчик чеснока


Приготовление:

Кабачки нарезаем как на видео. Добавляем соль и оставляем на 15 минут.

Смешиваем сухари, натертый на мелкой терке сыр, паприку и чеснок.

Взбалтываем яйца.

Кабачок панируем в муке, яйце и смеси сухарей с смром. Выкладываем на противень застеленный пергаментом.

Выпекаем при 210 градусах 25 минут.

Для соуса смешиваем сметану, укроп и натертый чеснок, если надо - подсаливаем.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом народного украинского блюда - кулиша.

Также сообщалось, как сделать пирог в лаваше с курицей и грибами.

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