Чем подкормить кабачки для большого урожая: действенное средство
В начале лета садоводы начинают высадку кабачков, некоторые сорта которых могут дать урожай через 30-40 дней. При этом перед посевом любой культуры важно правильно подобрать подкормку, чтобы овощи не страдали от дефицита питательных компонентов, а хозяева огородов рассчитывали на сочные плоды.
Об этом передает Ukr.Media.
Что лучше использовать для подкормки кабачков
Для этого овоща опытные дачники обычно используют удобрение, которое готовится на основе борной кислоты, что считается действенным средством.
Как готовится такое удобрение
В литровую банку наливаем теплую воду, после чего разбавляем в ней половину чайной ложки сухой борной кислоты.
Затем кислоту нужно тщательно перемешать и после растворения перелить в 10-литровое ведро с водой.
В это ведро доливают 1 литр сыворотки, и весь оставшийся объем заливают водой.
На финале нужно добавить 30 капель йода, затем все это тщательно размешать.
Теперь полученный раствор можно заливать в пульверизатор и опрыскивать кабачки.
Ранее мы рассказывали, какие лучше посадить овощи и зелень в июне, чтобы собрать обильный урожай.
А также писали, какие опытные садоводы для богатого урожая используют народные средства, чтобы подкормить морковь.