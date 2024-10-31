Замість рослини і для комбучі: як вирощувати чайний гриб вдома

Як виростити чайний гриб вдома

Для вирощування чайного гриба спочатку необхідно зробити міцний солодкий чай. Краще використовувати для заварювання чорний або зелений розсипний - так напій буде більш концентрованим. Але найлегше його виростити з чорного

Найкраще вирощувати гриб в великих скляних банках. Так легше відстежити стан медузоміцету. Об'єм посуду має бути не менше, ніж на 3 л - вбираючи поживні речовини, гриб буде розростатись і потребувати місця.

Щоб на поверхні рідини утворилась плівка гриба, розчин чаю підготовлюють:

заварюють концентрований чай - на 1 л води потрібно близько 3-4 ч. л. заварки і 100 г цукру

настоювати чай треба протягом 15-25 хвилин

охолоджений чай потрібно процідити у банку

посуд накривають марлею або тканиною

банку треба переставити подалі від сонячних променів в тепле місце

До того ж можна використовувати чай в пакетиках - знадобиться вісім штук на 3 л води та 1 стакан цукру.

Уникайте ароматизованих чаїв, оскільки хімічні речовини та олії негативно впливають на заварку і результат вирощування гриба. Кількість заварки також залежить від сорту чаю.

Медузоміцет любить цукор, який легко засвоюється, тобто сахарозу - звичайний рафінований білий тростинний цукор.

Як доглядати за чайним грибом

Якщо чайний гриб розвивається нормально, за декілька тижнів від банки буде пахнути оцтом. Це відбувається в процесі збродження цукру.

Згодом на поверхні рідини утворюється щільна плівка, схожа на медузу - це і є чайний гриб. Коли медузоміцет стане завтовшки 2 см, необхідно замінити рідину в банці.

Як доглядати за чайним грибом (фото: Freepik)

Для цього потрібно заварити солодкий міцний чай, проте дочекатися його охолодження. Чайний гриб дістають з попередньої банки та перекладають в банку з новим чаєм.

Спочатку чайний гриб може опуститися на дно посуду, але за декілька днів підіймається на поверхню. За тиждень від цього моменту напій вважається готовим.

Проте не потрібно викидати чайний гриб, його можна промити фільтрованою питною водою та покласти в банку з новим чаєм. Зазначають, що так медозоміцет може зберігатися протягом місяців.

Але невибагливий улюбленець все ж потребує догляду. Якщо плівка виглядає так, ніби повністю висихає, слід "нагодувати" чайний гриб солодким чаєм кімнатної температури або неароматизованим напоєм.

Щоб чайний гриб продовжив розвиватися, в догляді важливо пам'ятати наступне:

не допускати перепаду температур та протягу

намагатися не турбувати гриб перестановкою банки

не ставити посуд під сонячні промені

регулярно замінювати розчин

тканина, якою накривають банку має пропускати повітря, щоб гриб дихав

промивати гриб чистою фільтрованою водою кімнатної температури

не можна обрізати гриб, це призведе до його загибелі

не сипати цукор на чайний гриб - це залишить опіки

Як тільки ви дізнаєтеся, як розвивається ваш чайний гриб, і що йому подобається, ви можете покращити рецепт, щоб зробити медузоміцет щасливим і в результаті отримати смачний напій.

Як годувати чайний гриб (фото: Freepik)

Зазвичай, чайний гриб може прожити доволі довго при правильному догляді і підгодівлі. Але, якщо посуд знаходиться в сирому приміщенні, медузоміцет може запліснявіти - в цьому випадку його доведеться викинути.

Іншим поганим симптомом є поява чорних плям на поверхні гриба або опускання на дно. Це означає, що гриб загинув, і його, як і рідину, необхідно відправити в смітник.