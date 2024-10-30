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Смачніше за магазинну, а готувати дуже просто: рецепт домашньої ковбаси з гірчицею

Середа 30 жовтня 2024 17:45
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Смачніше за магазинну, а готувати дуже просто: рецепт домашньої ковбаси з гірчицею Як готувати домашню ковбасу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Готувати домашню ковбасу з часом стало своєрідною українською кулінарною традицією. Ковбаса з зернами гірчиці була поширена на Полтавщині та Полісся, зазвичай її коптили, але не менш рідко запікали в духовці.

Про те, як приготувати домашню ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для домашньої ковбаси

Для того, щоб приготувати домашню ковбасу, потрібні такі продукти:

  • вода (охолоджена) - 200-250 мл
  • підгорля - 500 г
  • м'ясо - 2 кг
  • гірчиця - 125 г
  • часник - 25 г
  • перець чорний - 3 г
  • сіль - 38 г
  • ковбасна оболонка - 1 шт.

Як готувати ковбасу вдома

Для того, щоб ковбаса була смачною та легкою для споживання, краще обирати нежирну свинину. Також радять використати свинячу лопатку - завдяки ніжному м'ясу ковбаса стає соковитою.

Спочатку охолоджене м'ясо потрібно ретельно промити холодною водою. Після охолодження в м'ясі довше розм'якшуються жири, тому в процесі обробки менше втрачається соку.

Після цього свинину треба обсушити та відрізати весь жир - але його також використовують для ковбаси, перемелюючи з підгорлям. Підгорля містить багато сала, яке запобігає пересушуванню ковбаси під час приготування.

М'ясо потрібно нарізати на тоненькі пластинки. Такі шматочки краще зберігатимуть форму під час приготування.

Смачніше за магазинну, а готувати дуже просто: рецепт домашньої ковбаси з гірчицею

Як нарізати м'ясо для ковбаси (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Підгорля потрібно перемолоти в м'ясорубці. Тоді воно краще перемішається з м'ясом, надавши ковбаси м'якої текстури.

Часник надає ковбасі запашного аромату та пряного смаку. Для цього його потрібно почистити та перемолоти разом з підгорлям. Але важливо скуштувати часник перед додаванням до фаршу, щоб підібрати найкращий варіант до свого смаку.

Перемішайте шматочки м'яса з фаршем, додавши сіль, перець, гірчицю та воду. Гірчиця не лише надає характерного запаху, а й зберігає соковитість страви. Води потрібно додавати не більше 10% від загальної маси фаршу.

Вимішувати фарш потрібно не менше 10 хвилин, щоб м'ясо увібрало вологу та стало в'язким. Після цього посуд потрібно накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 4 години для маринування.

Охолоджений фарш потрібно помістити в ковбасну оболонку, попередньо промивши шкірку холодною водою. Коли ковбаса буде потрібної довжини, оболонку потрібно обрізати та закрутити ковбасу в кільце. Щоб ковбасу було зручно зберігати та нарізати, краще зробити декілька штук, аніж одну.

Ковбасу потрібно покласти в неглибоку форму для запікання та залити невеликою кількістю води. Щоб шкірка не лопнула, по всій довжині ковбаси потрібно зробити проколи зубочисткою.

Смачніше за магазинну, а готувати дуже просто: рецепт домашньої ковбаси з гірчицею

Як запікати домашню ковбасу (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Поставте ковбасу в холодну духовку та запікайте виріб протягом 30 хвилин, увімкнувши прилад на температуру 220 градусів. Після цього з форми потрібно вилити воду і запікати ковбасу ще протягом 20-25 хвилин.

Нещодавно ми писали про те, як готувати ситну тушкованку зі свинини.

Читайте також, як готувати м'ясну тушкованку з копченостями.

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