Вместо растения и для комбучи: как выращивать чайный гриб дома

Чайный гриб или медузомицет - пленка из колонии микроорганизмов, образующаяся вследствие симбиоза дрожжей и некоторых бактерий. Этот "гриб" используют для приготовления популярного ныне напитка - комбучи. К тому же вырастить чайный гриб не очень сложно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как выращивать чайный гриб дома.
Для выращивания чайного гриба сначала необходимо сделать крепкий сладкий чай. Лучше использовать для заваривания черный или зеленый рассыпной - так напиток будет более концентрированным. Но легче всего его вырастить из черного.
Лучше всего выращивать гриб в крупных стеклянных банках. Так легче отследить состояние медузомицета. Объем посуды должен быть не менее чем на 3 л - впитывая питательные вещества, гриб будет разрастаться и нуждаться в месте.
Чтобы на поверхности жидкости образовалась пленка гриба, раствор чая готовят:
К тому же можно использовать чай в пакетиках - понадобится восемь штук на 3 л воды и 1 стакан сахара.
Избегайте ароматизированного чая, поскольку химические вещества и масла негативно влияют на заварку и результат выращивания гриба. Количество заварки также зависит от сорта чая.
Медузомицет любит легко усваиваемый сахар, то есть сахарозу - обычный рафинированный белый тростниковый сахар.
Если чайный гриб развивается нормально, через несколько недель от банки будет пахнуть уксусом. Это происходит в процессе сбраживания сахара.
Впоследствии на поверхности жидкости образуется плотная пленка, похожая на медузу - это и есть чайный гриб. Когда медузомицет станет толщиной 2 см, необходимо заменить жидкость в банке.
Как ухаживать за чайным грибом (фото: Freepik)
Для этого нужно заварить сладкий крепкий чай, однако дождаться его охлаждения. Чайный гриб извлекают из предыдущей банки и перекладывают в банку с новым чаем.
Сначала чайный гриб может опуститься на дно посуды, но через несколько дней поднимается на поверхность. Через неделю с этого момента напиток считается готовым.
Однако не нужно выбрасывать чайный гриб, его можно промыть фильтрованной водой и положить в банку с новым чаем. Отмечают, что так медузомицет может храниться в течение месяцев.
Но неприхотливый любимец все же нуждается в уходе. Если пленка выглядит так, будто полностью высыхает, следует "накормить" чайный гриб сладким чаем комнатной температуры или неароматизированным напитком.
Чтобы чайный гриб продолжил развиваться, в уходе важно помнить следующее:
Как только вы узнаете, как развивается ваш чайный гриб и что ему нравится, вы можете улучшить рецепт, чтобы сделать медузомицет счастливым и в результате получить вкусный напиток.
Как кормить чайный гриб (фото: Freepik)
Обычно чайный гриб может прожить довольно долго при правильном уходе и подкормке. Но, если посуда находится в сыром помещении, медузомицет может заплесневеть - в этом случае его придется выбросить.
Другим плохим симптомом является появление чёрных пятен на поверхности гриба или опускание на дно. Это означает, что гриб погиб, и его, как и жидкость, необходимо отправить в мусорку.
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При написании материала использовались следующие источники: KombuchaSpot, You Brew Kombucha.