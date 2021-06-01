На заметку путешественнику: какие права есть у пассажиров Укрзализныци

Началось лето, и многие украинцы задумались об отпуске. При этом многие предпочитают путешествовать поездом, но покупая железнодорожный билет, пассажиры обычно просто не знают, на какие услуги, помимо стандартных, они имеют право.

Специалисты Городоцкого бюро правовой помощи Львовского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи рассказали все о правах украинцев , которые купили билет на поезд.

На вокзале

Пассажиры с билетами могут бесплатно проходить в залы ожидания, операционные залы, пользоваться подземными и надземными переходами.

При наличии билета, включая электронный, пассажиры имеют право пользоваться туалетами на всех вокзалах по пути следования поезда бесплатно.

Платные туалеты и платные залы ожидания повышенной комфортности или с дополнительными услугами на вокзалах могут открываться только при наличии бесплатных.

Во время движения поезда

Билет, включая электронный, - это подтверждение личного страхования пассажира.

Пассажиры с билетами могут бесплатно взять в аптечке вагона медикаменты в целесообразных количествах. Кроме того, бесплатно представляется кипяченая вода.

Пользоваться розетками в вагонах поезда можно бесплатно в любое время, независимо от того, стоит поезд или едет.

Температурный режим должен быть комфортным для поездки. Если вам очень жарко или холодно, вызывайте начальника поезда и требуйте соблюдения правовых норм перевозки пассажиров.

Если температура в вагоне не соответствует указанной сезонно-нормативной, начальник поезда может бесплатно предоставить вам место в другом вагоне – в таком же по классу, или выше.

Комплект белья должен быть в опломбированном или прошитом, с закладкой специального ярлыка, конверте. Надорванный пакет с постельным бельем вы имеете право заменить.

В туалетах вагонов должны быть обязательно мыло и туалетная бумага.

Обязанности проводника

Проводник обязан отсканировать ваш электронный билет. Если у него нет сканера, то вы не должны за ним идти.

Он также должен помогать заправлять белье людям с инвалидностью, больным, престарелым и пассажирам с детьми.

По желанию пассажиров должен поднимать и опускать верхние полки.

Также проводник должен обеспечивать пассажиров питьевой водой.

Сообщить пассажирам о приближении поезда в пункт назначения не позже чем за 30 минут до прибытия и вернуть ему проездные документы. Если пассажир уснул, то проводник должен его разбудить.

Доставить постельные принадлежности на спальное место пассажира и забрать их за 30 минут до прибытия пассажира к месту назначения. К таким вещам относятся: матрас, подушка, наволочка, одеяло, простыня и полотенце.