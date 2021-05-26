Укрзализныця попала в огромный скандал: известную актрису и модель обокрали в поезде

Укрзализныця снова попала в очередной скандал. На этот раз в неприятную историю попала модель и актриса Анна Тринчер. Она рассказала, что по дороге в поезде в Хмельницкий ее обокрали.

Об этом она рассказала в Instagram-stories.

Также артистка уверена, что воры были в сговоре с проводником, так как открыли запертую в купе дверь.

"Нас обокрали в поезде. На тот момент, когда произошла кража, мы спали в своем купе, на замке, который открыли с внешней стороны. Спасибо огромное хочу сказать "Укрзализныце", которая нанимает таких классных сотрудников, проводников, которые договариваются с подставными людьми, дают им ключи от купе, те воруют деньги", — сказала Тринчер.

В итоге у Тринчер и команды воры увели 7 тысяч гривен и банковские карточки.

Также артистка пожаловалась, что в вагонах не установлены камеры наблюдения, поскольку это бы в значительной степени упростило поиск воров.

"Еще раз спасибо "Укрзализныци", которая обеспечивает безопасность каждому пассажиру. В вагонах нет камер. С таким же успехом можно убить человека и никто не догадается, кто это сделал, потому что нет камеры и никто не несет ответственности", — добавила Анна.

Анну Тринчер обокрали в поезде