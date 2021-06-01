На замітку мандрівникові: які права є у пасажирів Укрзалізниці

Почалося літо, і багато українців задумалися про відпустку. При цьому багато хто воліє подорожувати поїздом, але купуючи залізничний квиток, пасажири зазвичай просто не знають, на які послуги, крім стандартних, вони мають право.

Фахівці Городоцького бюро правової допомоги Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги розповіли все про права українців , які купили квиток на поїзд.

На вокзалі

Пасажири з квитками можуть безплатно проходити в зали очікування, операційні зали, користуватися підземними та надземними переходами.

При наявності квитка, включаючи електронний, пасажири мають право користуватися туалетами на всіх вокзалах по шляху прямування поїзда безплатно.

Платні туалети та платні зали очікування підвищеної комфортності або з додатковими послугами на вокзалах можуть відкриватися тільки при наявності безплатних.

Під час руху поїзда

Квиток, включаючи електронний, - це підтвердження особистого страхування пасажира.

Пасажири з квитками можуть безплатно взяти в аптечці вагона медикаменти в доцільних кількостях. Крім того, безплатно видається кип'ячена вода.

Користуватися розетками в вагонах поїзда можна безплатно в будь-який час, незалежно від того, стоїть поїзд або їде.

Температурний режим повинен бути комфортним для поїздки. Якщо вам дуже жарко або холодно, викликайте начальника поїзда і вимагайте дотримання правових норм перевезення пасажирів.

Якщо температура у вагоні не відповідає зазначеній сезонно-нормативній, начальник поїзда може безплатно надати вам місце в іншому вагоні - в такому ж по класу, або вище.

Комплект білизни повинен бути в опломбованому або прошитому, з закладкою спеціального ярлика, конверті. Надірваний пакет з постільною білизною ви маєте право замінити.

У туалетах вагонів повинні бути обов'язково мило і туалетний папір.

Обов'язки провідника

Провідник зобов'язаний відсканувати ваш електронний квиток. Якщо у нього немає сканера, то ви не повинні за ним йти.

Він також повинен допомагати заправляти білизну людям з інвалідністю, хворим, людям похилого віку та пасажирам з дітьми.

За бажанням пасажирів повинен підіймати і опускати верхні полиці.

Також провідник повинен забезпечувати пасажирів питною водою.

Повідомити пасажирів про наближення поїзда в пункт призначення не пізніше ніж за 30 хвилин до прибуття і повернути йому проїзні документи. Якщо пасажир заснув, то провідник повинен його розбудити.

Доставити постіль на спальне місце пасажира і забрати їх за 30 хвилин до прибуття пасажира до місця призначення. До таких речей належать: матрац, подушка, наволочка, ковдра, простирадло і рушник.