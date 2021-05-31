Укрзализныця запускает поезда в Австрию и Венгрию: почему украинцам не светит там отдохнуть

С 1 июня Укрзализныця запускает поезда в Австрию и Венгрию. Первый рейс из Киева в Вену отправится уже завтра днем, а билеты можно купить в международных кассах. Однако украинцам в ближайшее время провести отдых или уик-энд в Вене или Будапеште будет сложно.

Какие есть ограничение на пересечение границ Австрии и Венгрии для украинцев – читайте в материале ниже.

Первый поезд в Вену поедет 1 июня

Первый рейс поезда "Киев-Вена" отправится с Центрального вокзала в столице 1 июня в 14:07. В 8:20 утра он прибудет в Будапешт, а 11:21 - в Вену.

В обратном направлении этот поезд отправится из Вены 2 июня в 16:42. В Киев он прибудет в 17:22. В дальнейшем планируется сделать эти рейсы ежедневными. Билеты на эти поезда можно будет купить только в международных кассах вокзалов.

Спланировать уик-энд украинцам будет сложно

Воспользоваться услугами поездов жителям Украины для короткого путешествия или поездки на выходные будет сложно. Из-за ограничений, которые действуют на данный момент в Австрии и Венгрии для пересечения границы.

Австрия:

Отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или подтверждение о вакцинации. Как вариант – подтверждение о выздоровлении после COVID-19.

Путешественникам нужно зарегистрировать свою поездку онлайн в специальной системе Pre-Travel-Clearance за 72 часа до въезда.

После прибытия в Австрию нужно сделать повторный тест.

Туристы освобождаются от самоизоляции только на 5 дней после приезда.

Венгрия:

Разрешение на въезд в страну для граждан Украины выдает венгерская полиция. Без него пересечь границу нельзя.

Все жители Украины обязаны пройти 10-дневную самоизоляцию.

С 1 мая 2021 года от карантина и самоизоляции освобождены украинцы, у которых есть паспорт вакцинации и разрешение на проживание в Венгрии.