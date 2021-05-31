Укрзализныця запускает поезда в Австрию и Венгрию: почему украинцам не светит там отдохнуть
С 1 июня Укрзализныця запускает поезда в Австрию и Венгрию. Первый рейс из Киева в Вену отправится уже завтра днем, а билеты можно купить в международных кассах. Однако украинцам в ближайшее время провести отдых или уик-энд в Вене или Будапеште будет сложно.
Какие есть ограничение на пересечение границ Австрии и Венгрии для украинцев – читайте в материале ниже.
Первый поезд в Вену поедет 1 июня
Первый рейс поезда "Киев-Вена" отправится с Центрального вокзала в столице 1 июня в 14:07. В 8:20 утра он прибудет в Будапешт, а 11:21 - в Вену.
В обратном направлении этот поезд отправится из Вены 2 июня в 16:42. В Киев он прибудет в 17:22. В дальнейшем планируется сделать эти рейсы ежедневными. Билеты на эти поезда можно будет купить только в международных кассах вокзалов.
Спланировать уик-энд украинцам будет сложно
Воспользоваться услугами поездов жителям Украины для короткого путешествия или поездки на выходные будет сложно. Из-за ограничений, которые действуют на данный момент в Австрии и Венгрии для пересечения границы.
Австрия:
Отрицательный ПЦР-тест за 72 часа или подтверждение о вакцинации. Как вариант – подтверждение о выздоровлении после COVID-19.
Путешественникам нужно зарегистрировать свою поездку онлайн в специальной системе Pre-Travel-Clearance за 72 часа до въезда.
После прибытия в Австрию нужно сделать повторный тест.
Туристы освобождаются от самоизоляции только на 5 дней после приезда.
Венгрия:
Разрешение на въезд в страну для граждан Украины выдает венгерская полиция. Без него пересечь границу нельзя.
Все жители Украины обязаны пройти 10-дневную самоизоляцию.
С 1 мая 2021 года от карантина и самоизоляции освобождены украинцы, у которых есть паспорт вакцинации и разрешение на проживание в Венгрии.
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