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Заменить соль при приготовлении блюд можно легко: помогут эти специи

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Воскресенье 28 ноября 2021 14:42
Заменить соль при приготовлении блюд можно легко: помогут эти специи Фото: Какими специями можно легко заменить соль (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Соль в приготовлении блюд имеет большое значение. Однако врачи постоянно напоминают о том, что употребление соли в больших количествах вредно для здоровья.

Без нее большинство блюд приобретают пресный вкус. Но выход есть – соль можно заменить полностью другими специями.

Какие специи помогут сделать блюдо без соли ароматным и вкусным, рассказали в Sovetnews.

Полноценный вкус блюдам можно придать и без добавления соли. В этом помогут различные пряности и специи: базилик, шалфей, орегано, майоран, тимьян, чабер, кориандр, тмин, эстрагон, фенхель и кумин.

1. Вкус Италии

В равной пропорции нужно смешать базилик, орегано, майоран, тимьян, черны, белый и красный молотый перцы. Такая смесь идеально подойдет для супов, горячих овощных, мясных и рыбных блюд.

2. Прованские травы

Смешиваем базилик, мяту, шалфей, тимьян, чабер орегано, майоран – в равной пропорции или по собственному вкусу. Подходит для бульонов, супов, соусов, салатов, мясного фарша, тушеному мясу, блюд из картофеля и субпродуктов.

3. Китайские специи

Измельчите в кофемолке 2 ч. ложки порошка имбиря, 1ч. ложку корицы, 10 бутончиков гвоздики, 20 горошин душистого перца и 1\2 ч. ложки аниса. Использовать такую смесь можно для любых блюд из мяса, птицы, рыбы и овощей.

4. Острая азиатка

Смешайте 1 ч. ложку кумина (зиры), 2 ст. ложки молотой паприки, 1 ч. ложку молотого красного острого перца, 1 ст. ложку гранулированного чеснока, 1 ст. ложку куркумы и 1 ст. ложку порошка имбиря.

5. Чесночная смесь

3 зубчика чеснока, 2 стакана грецких орехов, 100-150 мл растительного масла, 3 ст. ложки лимонного соуса. Разотрите чеснок с орехами, добавьте масло и тщательно перемешайте до состояния пюре, потом добавьте сок лимона и еще раз перемешайте. Отлично подходит для салатов, мясных и овощных блюд.

6. Кунжутная

Семечки кунжута прекрасно подходят для салатов и добавляют ему пикантности. Они могут изменить вкус блюда и отсутствие соли становится незаметным. Самый подходящий для салата не белый, а черный кунжут.

Напомним, ранее мы писали о том, как нужно правильно хранить чеснок дома – мы всю жизнь делали это неправильно.

А также рассказывали о том, какие специи всегда должны быть на вашей кухне – советы лучших кулинаров мира.

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