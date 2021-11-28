Замінити сіль при приготуванні страв можна легко: допоможуть ці спеції

Без неї більшість страв набувають прісний смак. Але вихід є - сіль можна замінити повністю іншими спеціями.

Сіль в приготуванні страв має велике значення. Однак лікарі постійно нагадують про те, що вживання солі у великих кількостях шкідливо для здоров'я.

Які спеції допоможуть зробити блюдо без солі ароматним і смачним, розповіли в Sovetnews.

Повноцінний смак стравам можна надати й без додавання солі. У цьому допоможуть різні прянощі та спеції: базилік, шавлія, орегано, майоран, чебрець, чабер, коріандр, кмин, естрагон, фенхель і кумін.

1. Смак Італії

В рівній пропорції потрібно змішати базилік, орегано, майоран, чебрець, чорні, білий і червоний мелений перці. Така суміш ідеально підійде для супів, гарячих овочевих, м'ясних і рибних страв.

2. Прованські трави

Змішуємо базилік, м'яту, шавлія, чебрець, чабер орегано, майоран – в рівній пропорції або на власний смак. Підходить для бульйонів, супів, соусів, салатів, м'ясного фаршу, тушкованого м'яса, страв з картоплі та субпродуктів.

3. Китайські спеції

Подрібніть в кавомолці 2 ч. ложки порошку імбиру, 1ч.ложку кориці, 10 бутончиків гвоздики, 20 горошин запашного перцю та 1\2 ч. ложки анісу. Використовувати таку суміш можна для будь-яких страв з м'яса, птиці, риби та овочів.

4. Гостра азіатка

Змішайте 1 ч. ложку кумина (зіри), 2 ст.ложки меленої паприки, 1 ч. ложку меленого червоного гострого перцю, 1 ст. ложку гранульованого часнику, 1 ст. ложку куркуми та 1 ст. ложку порошку імбиру.

5. Часникова суміш

3 зубчики часнику, 2 склянки волоських горіхів, 100-150 мл рослинної олії, 3 ст. ложки лимонного соусу. Розітріть часник з горіхами, додайте масло і ретельно перемішайте до стану пюре, потім додайте сік лимона і ще раз перемішайте. Дуже добре підходить для салатів, м'ясних і овочевих страв.

6. Кунжутний

Насіння кунжуту прекрасно підходять для салатів і додають йому пікантності. Вони можуть змінити смак страви та відсутність солі стає непомітним. Самий підходящий для салату не білий, а чорний кунжут.